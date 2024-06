Ničivý požár ústavu ve Vejprtech nepřežilo devět lidí: Objekt byl podle technika ve špatném stavu

Objekty ve Vejprtech, kde v roce 2020 kvůli požáru v domově pro mentálně postižené zemřelo devět lidí, byly zanedbané, technicky degradované. Řekl to v úterý u soudu v Chomutově jako svědek bezpečnostní technik Jiří Falář. Chyběla projektová dokumentace budov, revize elektrospotřebičů, problémy byly také v hygieně, zdravotní dokumentace klientů nebyla v pořádku, uvedl. Řediteli Městské správy sociálních služeb Viktoru K. hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti trest od tří do deseti let vězení. Vinu odmítl.