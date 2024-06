Multimiliardáři měli brutálně znásilnit dvě ženy: Dvojčata se k obvinění nevyjádřila!

New York v březnu schválil zákon, podle kterého je pro přeživší možné predátory zažalovat za staré sexuální útoky. Ženy, které byly bratry Alexanderovými znásilněny tak mohly případy vzít k soudu. Své šance využily a vyplnily žalobu. Jejich příběhy jsou obzvláště bolestivé a násilné.

První žena se stala obětí Alexanderových v roce 2010, kdy ji v klubu v New Yorku jeden z bratrů hodil do pití drogy. Následně tehdy teprve osmnáctiletou ženu vylákali do apartmánu, kde se měla podle nich konat další party. „Jakmile obžalovaní a žalobkyně vstoupili do budovy a vydali se ke dveřím bytu, žalobkyně vycítila, že něco není v pořádku. Na chodbě bylo ticho. Nehrála tam žádná hudba, nebyly slyšet žádné hlasy, nic, co by naznačovalo, že se na tomto místě koná večírek,” stojí v žalobě. Sourozenci pak za použití hrubého násilí ženu opakovaně znásilňovali. Při aktu se údajně střídali.

Další incident se odehrál o dva roky později v pompézní vile „Sir Ivan” v lukrativním letovisku Hamptons. Hýřivý podnikatelé si opět vyhlídli osmnáctiletou ženu, kterou zavlekli do auta a odvezli na místo večírku. Napadená se po celou dobu snažila ze spárů Alexanderových neúspěšně vysvobodit.

„Jakmile byla žalobkyně a dvojčata uvnitř garážových vrat, dveře se zavřely a zamkly přímo za nimi. Žalobkyni pak bylo řečeno, že se musí převléknout do sarongu. Žalobkyně se podařilo utéct ke schodům, které vedly pryč. Narazila však na jednoho ze zaměstnanců, který ji popadl za paži a odtáhl zpět do garáže,” uvedl právník v článku New York Post.

V průběhu všechny její osobní věci včetně telefonu zamkli do skříňky. Klíčky od ní si měl ponechat jeden z bratrů. V ložnici za garáží ženu mučili a znásilnili.

Oba sourozenci jsou dědici obrovského majetku. Každý z nich má navíc své vlastní velmi výdělečné zaměstnání. Oren se pohybuje na poli realit a Alon má firmu zabývající se bezpečností. Dvojčata se mohou k žalobě vyjádřit do srpna.