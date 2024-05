Školačka z Hradce po snězení bonbonu: Kolaps! Zhroutila se na toaletách

Dítě si pochutnalo na želatinových bonbonech, které se dají koupit na internetu. Zákazník jen musí potvrdit, že je mu více než 18 let. Dívce pak začalo být při vyučování zle, spolužačky ji odvedly na toaletu. „Tam hodinu ležela, ale dostala se už do situace, když už i ta děvčata si řekla, že to je za hranou a šly za paní učitelkou třídní. Ta okamžitě volala záchranku,“ pospala pro Český rozhlas ředitelka školy Martina Škultétyová.

Ředitelka podotkla, že škola má v obdobných případech jen malé pravomoci jim předejít. Šacovat školáky nemohou, a že by někdo za kantory přišel a oznámil, že spolužák přinesl vapovačku nebo bonbony, lze jen těžko čekat. „K tomu se nepřiznají. A samozřejmě navzájem se kryjí, aby nikdo neměl průšvih,“ dodala ředitelka.

Prevence i apel na rodiče

Škole tak zbývá alespoň prevence, apeluje na rodiče. „Když například začaly ty nikotinové sáčky, tak jsem dětem přímo ukazovala, co to s nimi může udělat. Ale stejně tomu nezabráníte. Hlavní součástí řešení tohoto problému musí být rodiče. Musí to být nastaveno v rodině,“ uvedla preventistka Jana Volfová.

Tento týden se rodiče na třídních schůzkách dozvěděli o rizikových bonbonech s muscimolem. Vyděsilo je to, a překvapení byli i žáci. „Mluvila jsem teď s deváťáky a ti opravdu celou hodinu jen mlčeli. Tam by byl slyšet upadnout špendlík,“ dodala preventistka.

Kontroverzní bonbony

Na nebezpečí prodeje a následné konzumace bonbonů s výtažkem z muchomůrky upozorňuje i mykoložka Tereza Tejklová. „Výrobci nejsou schopni garantovat to obsažené množství látky. Protože jde o velmi složitý způsob, jak zjistit, kolik miligramů čeho je v těch houbách obsaženo. Dělá se to laboratorně osvěcováním v jaderném reaktoru, například v Řeži to u nás dělají,“ vysvětlila pro Český rozhlas.

Výrobce ale u bonbonů uvádí, že se jedná o nejedovatou látku. „Samozřejmě při požití většího množství onoho muscimolu může nastat prudká otrava končící právě až komatózními stavy,“ kontruje mykoložka. Na prodejce, kteří bonbony nabízejí jako určené zahradnické, průmyslové a technické účely, si posvítí Státní zemědělská a potravinářská inspekce.