Radoslav měl ubodat syna Samuela: Předtím držel děti jako rukojmí!

Do jednoho z domů v ulici Rudolfa Dilinga ve slovenském Hlohovci dorazili kriminalisté v sobotu večer. Podle informací Nový Čas měl mladík utrpět několik bodno-řezných ran v oblasti břicha a hrudníku.

Jeho mrtvolu měla krátce po vraždě nalézt jeho vlastní matka, které se telefonicky svěřil 46letý Radoslav, že svého syna po hádce zavraždil. Žena na místo okamžitě zavolala záchrannou službu a policii, chlapci již ale nikdo nedokázal pomoci.

Podle sousedů se Radoslav se synem ze dveřmi bytu často hádali a jejich soužití nebylo úplně idylické. „Oba si rádi popili. A pak nastaly hádky, které byly na denním pořádku. V bytě bydleli dva synové, táta a máma. Ta však před dvěma měsíci z bytu odešla,“ svěřil se jeden z obyvatel domu, kde k vraždě 19letého Samuela došlo.

Bezprostředně po spáchání brutálního činu si měl Radoslav umýt ruce, převléct se a odjet autem na benzinovou stanici mezi Hlohovcem a Leopoldovem. Odtud zavolal své partnerce a svěřil se, co provedl.

Děti držel jako rukojmí

Radoslava krátce po činu zadržela policie. „Krajský vyšetřovatel začal v souvislosti s úmrtím 19letého muže trestní stíhání pro obzvláště závažný zločin vraždy,“ potvrdila mluvčí trnavské policie Zlatica Antalová.

Jak ovšem upozornil slovenský deník Plus JEDEN DEŇ, není to poprvé, co má Radoslav problém se zákonem. Podle slov jeho bratra Slavomíra se Radoslav v roce 2014 dopustil něčeho, co lze jen těžko pochopit. „On se tehdy zabarikádoval v bytě se svými dětmi. Vyhrožoval družce, že pokud se do bytu vrátí, zabije je,“ popsal bratr podezřelého.

Na místě tehdy zasahovali záchranáři i policie. „Odseděl si za to tehdy pět let. Počítali jsme, že se tohle všechno nějak vyhrotí, ale nikdo z nás nečekal, že to bude až taková tragédie,“ dodal posmutněle Slavomír.