Zvrat v případu týraných dětí v Dolních Orešanech: Výslech matky! Co prozradila?

Slovenka prozradila, že měla s Milanem velmi špatný vztah. Už přibližně 10 let je prý nezřízeným milovníkem alkoholu. Jednou měl údajně zmlátit svého syna Adriana přezkou od řemene a poté se vymlouvat, že to udělat nechtěl. Jak o případu informoval deník Nový čas, matka dle usnesení věděla, že otec dětem upíral jídlo.

Jaroslava dále přiznala, že dětem Milan nikdy nic nedovolil. Ty z něj byly ve stresu a zmáhal je strach. Milan Adriana prý bil tak, že ho vytáhl z postele a udeřil ho pěstí takovou silou, že chlapec upadl.

Zámky v domě připomínaly vězení. Visely na skříních, na dveřích dětského pokojíčku, ale také na lednici, aby prý děti všechno nevyjedly. Domem se rozléhala sprostá slova.

Zlom v případu nastal minulý týden. Z výsledků vyšetřování vyplývá, že k odhalení možného týrání přišlo na hodině tělesné výchovy, kde se Adrian v šatně převlékal do sportovního úboru.

Sám se chlapec údajně nesvěřil. Obával se totiž tvrdých následků, které by ho mohly čekat doma. Řekl, že ho otec šlehl řetězem. Z lékařské zprávy Fakultní nemocnice v Trnavě vyplývá, že Adrian utrpěl pohmoždění a hematom hrudníku.

Rodina se otce zastává

Obviněným hrozí až 15 let za mřížemi. Milanova sestra s obviněním nesouhlasí. Tvrdí, že Milan děti nikdy netýral. „Chodil poctivě do práce, zatímco jeho partnerka byla doma a ani nenavařila. O děti se poctivě staral. Zámek měli na ledničce jen proto, aby ji děti stále neotevíraly. Děti si vzaly jogurt, trochu ujedly a pak to hodily do koše,“ komentovala.

Otce se zastává také dospělá dcera z předchozího vztahu. „Můj otec na mě nikdy nevztáhl ruku. Děti určitě nebil, dostávaly řádně najíst. Jaroslava jen pila a kouřila,“ uvedla.