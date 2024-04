Zpět

Kopali do prasat a krav, bili je, tahali za nohy, týrali elektrickým poháněčem. Okresní soud ve Znojmě ve čtvrtek rozhodl o trestech pro trojici mužů. Jakub Krnáč (32) vyfasoval tři roky natvrdo. Další „milovník" zvířat Karel Ch. (66) dostal dva a půl roku podmíněně. Martin S. (47) vyvázl s pokutou 45 tisíc korun. Trojici zaměstnané na jatkách v Hraběticích hrozilo za týrání zvířat od 2 do 6 let vězení.