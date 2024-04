Studentka se nevrátila domů ze školy: Objevila se po 13 letech!

V roce 2010 zmizela beze stopy teprve 14letá Jessica Delgadillová z Texasu. Vyrazila do školy, ze které se domů už nevrátila. Zvrat v případu nastal minulý rok, kdy na policii zavolala žena a tvrdila, že je pohřešovanou Jessicou. Následný výsledek testu DNA vyšetřovatele naprosto zaskočil, šlo skutečně o hledanou dívku.

Tehdy 14letá Jessica Delgadillová z Texasu v říjnu 2010 odešla z domu svých rodičů do školy. Co se zdálo jako běžný školní den, se změnilo v noční můru. Náctiletá černovláska se domů už nevrátila. Zmizela beze stopy. Tedy až do roku 2023, informoval deník Bild.

Američtí vyšetřovatelé loni případ pohřešované Jessicy znovu prověřovali. Věnovalo se mu nově zřízené oddělení pro odložené případy. V listopadu se stalo něco neuvěřitelného. Na oddělení zavolala žena, která o sobě tvrdila, že je pohřešovanou dívkou. Vyšetřovatelé ženě zprvu vůbec nevěřili. I přesto jí navrhli podstoupit test DNA. Výsledek testu všechny naprosto zaskočil. Skutečně se jednalo o 13 let pohřešovanou Jessicu Delgadillovou.

Případ i přesto zůstává záhadou. Jessica totiž požádala policii, aby veřejnosti nezveřejňovala žádné podrobnosti o jejím zmizení. Nikdo ani netuší, kde se Delgadillová v současnosti nachází.

Lidé spekulují, že dívka měla v domě svých rodičů zažívat nepředstavitelné hrůzy. Tyto spekulace se ovšem nepotvrdily. Důležitý je také fakt, že Jessica nikdy předtím z domu neutekla.

Záhadu Jessicy Delgadillové lze po 13 letech konečně uzavřít. Ačkoli se možná nikdy nedovíme skutečný důvod zmizení, jedná se o jeden z nejpozoruhodnějších případů vůbec.