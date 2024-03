Youtuber se vydal na Haiti za šéfem gangu: Unesli ho!

Na platformě YouTube ho sleduje přes 1,4 milion lidí, na sociální síti Instagram se pyšní téměř 350 tisíci fanoušky. Řeč je o youtuberovi a influencerovi z americké Atlanty Addisonovi Pierrovi Maaloufovi původem z Libanonu, který je znám spíše pod přezdívkou YourFellowArab.

Ten se zpočátku na internetu proslavil natáčením herních videí, později ale postupně přešel na poněkud nebezpečnější obsah. Addison totiž našel zálibu v natáčení videí o těch nejnebezpečnějších ganzích z celého světa.

Před nedávnem se youtuber rozhodl, že natočí rozhovor s šéfem obávaného haitského gangu 400 Mawozo Jimmym 'Barbecue' Cherizierem. Ten patří mezi jedny z nejhledanějších osob v databázi FBI.

Podle britského deníku The Mirror ovšem k rozhovoru nedošlo. Addison byl totiž na Haiti 14. března unesen a v současnosti by měl být držen v oblasti kolem města Croix-des-Bouquets.

Únosci za to, že bude mladý tvůrce propuštěn, požadují 600 000 dolarů, v přepočtu tedy více než 14 milionů korun. Necelý milion měl být podle média zaplacen.

Zprávy o tom, že by Addison mohl být unesen, brali fanoušci z počátku jako špatný žert. Skutečnost ale tento týden potvrdil i jeho bratr Liam. „Snažil jsem se to udržet v tajnosti 2 týdny, ale teď se to dostává už na povrch. Ano, bratr byl unesen na Haiti a my pracujeme na tom, abychom ho dostali na svobodu. Miluji tě, brzy budeš venku," vzkázal na sociální síti X (dříve Twitter) příbuzný.