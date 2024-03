Děsivá smrt influencera (†23): Uklouzl na balkoně ve „městě duchů“ a spadl do hluboké rokle!

Statisíce fanoušků řeckého fitness influencera Giorgi Janelidzeho, který je známý pod přezdívkou Tzane, jsou nyní v slzách. 23letý influencer před pár dny tragicky zahynul v italské starobylé horské vesnici Roghudi Vecchio, která je od 70. let opuštěna. Giorgi v osudný moment vylezl na balkon jedné zříceniny, bohužel uklouzl a spadl do několik desítek metrů hluboké rokle.

K neštěstí došlo v italské vesnici Roghudi Vecchio ve středu 13. března. 23letý řecký fitness influencer Giorgi Janelidze se vydal s kamarády do města v kopcích uprostřed Kalábrie. V 70. letech minulého století byla vesnice Roghudi Vecchio označená za neobyvatelnou.

V současnosti láká turisty k tomu, aby se toulali zarostlými uličkami a objevovali tajemnou krásu rozpadajících se domů. A právě to se stalo osudné mladému influencerovi. Ten si na jednom z balkonů točil video, které chtěl později umístit na sociální sítě. Kolem balkonu nebylo ale žádné zábradlí a Giorgi se nešťastnou náhodou zřítil a padal do několik desítek metrů hluboké propasti. I přes rychlý zásah záchranářů a hasičů se mladíka nepodařilo zachránit.

Na výletě v Itálii byl Giorgi i se svým kamarádem a taktéž influecerem Chrisem Kogiasem. „Tzane už není mezi námi. Opustil nás včera odpoledne během cesty, kterou jsme společně podnikli do Itálie. Modlete se s námi, aby jeho duše odpočívala v pokoji,“ napsal ve čtvrtek na sociální sítě kamarád zesnulého umělce.

Dojemná slova poslala Giorgimu do nebe i jeho přítelkyně Elena Margariti. „Byl to nejkrásnější člověk zevnitř i zvenčí. S ním to bylo největší dobrodružství, jaké jsem kdy s někým zažila,“ napsala krátce po smrti influencera jeho partnerka.

„Měli jsme spolu hodně snů, chtěli jsme společný domov a i přes všechny potíže jsme vždy všechno zvládli. Je to tak nespravedlivé a stalo se to tak brzy. Moc tě miluji a jednou se znovu potkáme,“ zakončila svůj příspěvek emotivně Elena.