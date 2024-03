Máma Timea se už za dcerkou domů nevrátí: Dojemná slova kamarádů do nebe!

Tragická nehoda se stala v pátek odpoledne. Slovenští záchranáři vyrazili do obce Moča nedaleko Komárna. „34letý řidič vozu BMW jel ve směru od obce Búč na obec Moča, kde při předjíždění cyklisty dostal pravděpodobně smyk a přejel do protisměru,“ osvětlila incident na sociálních sítích policie.

Vůz BMW se bohužel srazil s protijedoucím vozem Hyundai, který řídila 34letá maminka Timea. „Vůz po nárazu sjel mimo vozovku. Řidička bohužel utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ konstatovala smutnou skutečnost policie.

„Okolnosti, míra zavinění a přesná příčina jsou předmětek dalšího vyšetřování,“ doplnili kriminalisté. Dechová zkouška řidiče, který zřejmě nehodu zavinil, byla negativní.

Žena podle deníku Plus JEDEN DEŇ pocházela z obce Gbelce a osudný den se vracela z práce v salonu, kde pracovala jako masérka. Po sympatické Timee zbyla zdrcená rodina a hlavně šestiletá dcerka Bianca, která chodí do šesté třídy. „Byla velmi oblíbená, takové sluníčko, hrozně milá,“ popsala zesnulou pro Nový Čas kamarádka.

„Nemohu tomu uvěřit, je to hrozný šok. Neumím si představit, co ten řidič dělal. Musel jet dost rychle a chudák Timi na to doplatila životem úplně nevinně. Je to strašná tragédie,“ nechala se slyšet rodinná známá.

Svůj žal sdílela i Timea, kterou se zesnulou maminkou pojilo nejen stejné jméno, ale i dlouholeté přátelství. „Nikdy nezapomenu na naše probdělé noci, když jsem jako malá spávala u vás. Tvůj zářivý úsměv už nikdy neuvidím. Šla si jen domů z práce a tohle sis nezasloužila tak, jak si nikdo nezaslouží zemřít vinou někoho jiného. Nikdy na tebe nezapomenu, budeš navždy v mém srdci. Odpočívej v pokoji moje,“ svěřila se přítelkyně.