Teror na okraji Moskvy: Oleg (†42) zachránil manželku s dcerou vlastním tělem!

V pátek 22. března došlo v Krasnogorsku u Moskvy k jednomu z nejhorších teroristických útoků v moderním Rusku. Do koncertní haly Crocus City Hall vtrhli ozbrojenci a začali střílet do lidí. Při útoku zemřelo přes 130 lidí. Někteří z návštěvníků neváhali a riskovali své vlastní životy, aby zachránili životy ostatních. Jeden z nejmenovaných hrdinů, který přišel na koncert s manželkou, zpacifikoval teroristu, aby lidé mohli uprchnout do bezpečí. Oleg (†42) byl v koncertní síni se svou manželkou Galinou a dcerou Natálií (19) bránil své blízké vlastním tělem.

V pátek 22. března se v koncertní hale Crocus City Hall sešli fanoušci rockové skupiny Piknik. Lidé si odkládali ještě kabáty do šaten a usedali na svá místa, když do haly vtrhli čtyři ozbrojenci a začali střílet do davu. Zároveň házeli zápalné lahve a v síni následně vypukl masivní požár. Při teroru zemřelo 137 nevinných lidí a dalších 180 lidí utrpělo zranění, mnoho z nich nadále zůstává v péči lékařů. Teroristický útok, k němuž se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), je jedním z nejhorších teroristických útoků v moderním Rusku.

Hrdina zpacifikoval teroristu

Jakmile lidé uslyšeli výstřely, začali utíkat do bezpečí a ukrývali se v nejbližších restauracích a kavárnách. Na koncertu byl i nejmenovaný muž, který tam přišel se svou manželkou. „Začala střelba, panika, tlačenice, lidé utíkali na pódium, kde byl nouzový východ, ale … jeden z teroristů tam stál a chladnokrevně všechny zastřelil,“ uvedli svědci pro ruský deník Komsomolskaja pravda s tím, že se pak náhle objevil muž. „Doslova na teroristu se samopalem skočil. Srazil ho k zemi, sebral mu zbraň a bil ho pažbou jeho zbraně!“ popsali odvážný čin. Díky němu se prý desítkám lidí podařilo uprchnout.

„Podíval jsem se na svou ženu, viděl jsem v jejích očích hrůzu a uvědomil jsem si, že musím jednat,“ popsal svůj odvážný čin nejmenovaný hrdina. „Když nás terorista dohonil, začal dobíjet zbraň. V těch sekundách jsem manželku odstrčil a běžel jsem kolem něj, jednou rukou jsem popadl samopal a stáhl ho dolů a druhou jsem ho praštil do hlavy,“ popsal s tím, že mu na pomoc přiběhl další muž. Společně se jim ho podařilo zpacifikovat.

Otec zachránil život manželce a dceři

Oleg Šichovcev byl na rockovém koncertě se svou manželkou Galinou a dcerou Natálii. Rodina usedla na svá místa v hale a do pěti minut vypukl teror. Oleg svou rodinou bránil vlastním tělem. „Když začali střílet do lidí, Oleg se k nám otočil zády. Zastřelili ho, spadl na mne. Byla jsem pod ním, moje dcera ležela vedle něj. Krvácel,“ uvedla Galina s tím, že postřelili i devatenáctiletou Natálii. Své dceři prý zašeptala, aby se nehýbala. Obě dvě byly od krve a ozbrojenci si mysleli, že jsou obě mrtvé.

„Zastřelili ostatní kolem nás,“ dodala. Když nastal klid, popadla Natálii a utíkaly ven. „Prorazily jsme si cestu přes těla. Všechno kolem nás bylo v plamenech,“ dodala Galina. Natálie je prý v nemocnici a nyní hledá svého manžela, jelikož se jeho jméno neobjevilo na oficiálním seznamu mrtvých.

Dcera slavného kosmonauta

Naopak na seznamu mrtvých se objevila dcera slavného sovětského a ruského kosmonauta Valerije Viktoroviče Rjumina. Osmatřicetiletá Jevgenije na místě totiž ztratila svůj pas. Na koncert se svými blízkými přijela se zpožděním. „Víme, že nic nezačíná včas. Před námi byla fronta dvacet až třicet metrů. Začaly se ozývat rány a mysleli jsme si – ohňostroj. Ale ukázalo se, že stříleli,“ uvedla s tím, že náhle se rozbilo okno za nimi a pak uslyšeli křik, aby utíkali. Vyběhli proto na ulici do bezpečí.

Koncert se stal osudný pro Maxima Verbenina, který tam dorazil se svou přítelkyní. Pětadvacetiletý muž trpěl spinální svalovou atrofii (SMA), a byl odkázán na invalidní vozík. „Ten večer byl velmi šťastný. Ani si neumíte představit jak moc,“ řekla jeho maminka Alena. Nebyl prý skalním fanouškem skupiny Piknik, ale jeho přítelkyně Nataša je milovala. „Ty lístky na koncert pro ni byly dárkem,“ dodala s tím, že Maxima zastřelili přímo před očima jeho přítelkyně. „Držela ho za ruku, když se objevil ozbrojený muž. Viděla, jak znovu nabil zbraň a vypálil na Maxima. Byl zastřelen z bezprostřední blízkosti. Nataša viděla rány na jeho hrudi a spadl na ni z kočárku,“ dodala.