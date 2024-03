Rodiče našli syna v pokoji mrtvého: Chlapce (†8) zabily obyčejné jahody?!

V polovině března probíhala na tamní škole Madisonville North Hopkins dobročinná charitativní akce. Právě na té si dal osmiletý školák spolu s několika spolužáky oblíbené šťavnaté ovoce - jahody.

Krátce na to se chlapec vydal domů. Tam se ale u něj začala projevovat alergická reakce, která se vyznačovala hlavně vyrážkou. Rodiče synovi proto podali léky. Ani ty ale nezabraly a tak se s dítětem vydali na pohotovost. Tam byl školák ošetřen a po několika hodinách propuštěn zpět do domácího léčení. Šok pro rodiče nastal druhého dne ráno, kdy chlapce chtěli vzbudit do školy. Jejich syn už v tu chvíli ležel v posteli mrtvý.

Podle předběžných závěrů soudního lékaře byla příčinou smrti vzácná alergická reakce způsobená jahodami, které chlapec snědl ve škole. Jak upozornil deník People, školák nebyl jediný, kdo měl po požití jahod obtíže.

Lékaři museli v nemocnici v Madisonvillu ošetřit i další pacienty, kteří měli sníst jahody ze stejné sbírky a měli mít podobné obtíže.

Ředitelka nemocnice Denise Beachová dokonce v minulém týdnu apelovala na veřejnost, aby jahody v současnou chvíli lidé raději nekonzumovali. „Varování se týká především ovoce zakoupeného na charitativní akci školy Madisonville North Hopkins. Vzorky jahod z této akce byly odeslány do laboratoře k rozboru,“ uvedla Beachová.