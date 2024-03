Dominik mohl právě teď mít za sebou čerstvou oslavu druhých narozenin. Nemá. Zemřel podle obžaloby vinou vlastní matky (24). Ta se rozhodla, že chlapečka, u kterého se v jeho 12 dnech věku objevily dýchací potíže, bude léčit podle internetu. Prý se bála vyhledat lékaře, kvůli tomu, že by jí dítě vzala sociálka. Tak jak to již dříve udělala s její dcerou.

Tragická událost se odehrála v únoru před dvěma lety. Dvanáctidenní novorozenec špatně dýchal. Matka místo okamžitého vyhledání lékaře, sedla k internetu.

„Sama si vyhodnotila, že dítěti zaskočilo mléko a potřebuje uvolnit dýchací cesty. Postupovala tak podle informací, které vyčetla, a podařilo se jí dosáhnout toho, že dítě vyzvrátilo část potravy,“ uvedla podle serveru novinky.cz státní zástupkyně Věra Brázdová.

Žena to nepopírá. „Dominika jsem položila na bříško a bouchala ho do zádíček. Něco vyzvracel a pak se to zlepšilo,“ popisovala soudu žena osudný den.

Jenže problémy se později vrátily. Na otázku soudce, proč nezavolala lékaře, uvedla, že měla strach ze sociálky. „Už jednou mi sebrala dceru kvůli bývalému partnerovi,“ reagovala žena.

Překvapivá pitevní zpráva

Nakonec lékaře zavolala, ale až po několika hodinách, kdy chlapeček byl již mrtvý. Pitva pak ale ukázala překvapivou skutečnost. Děťátko nezemřelo na udušení jídlem, ale na otok mozku. Ten mohl způsobit například pád dítěte nebo prudká rána do hlavy.

Na dotaz soudu, jak si to vysvětluje, uvedla: „Běžela jsem tam, u postýlky s malým byl můj bývalý přítel. Ptala jsem se, co se stalo. Řekl mi, abych se nestarala. Dominik ležel mimo polštář,“ prohlásila žena.

Pokud by byla Dominikovi poskytnuta včasná péče, mohl být zachráněn. Státní žalobce navrhuje pro ženu šest let vězení.

VIDEO: Insta Crime Podcast: Sušická bestie týrala a vraždila nevinná miminka přímo v nemocnici.