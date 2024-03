Matka udusila dcerku (†10 měs.) přikrývkou. Soud jí potvrdil 13 let

Příštích třináct let stráví za mřížemi Terezie N. (24), která loni v srpnu v malé obci na Olomoucku zabila svou desetiměsíční dceru, když na ni obkročmo nasedla a udusila ji přikrývkou. Olomoucký vrchní soud včera pravomocně potvrdil rozsudek krajského soudu, který zohlednil ženinu bezúhonnost a tíživou situaci a vyměřil trest dva roky pod základní sazbou 15 až 20 let. Soud nevyhověl žádosti státní zástupkyně o zpřísnění trestu. Krajský soud podle něj rozhodl správně.

Olomoucký vrchní soud v úterý potvrdil čtyřiadvacetileté ženě z Olomoucka 13 let vězení za loňskou vraždu její desetiměsíční dcery. Trest je tak mimořádně uložen pod hranicí trestní sazby, která činí 15 až 20 let. Vyšší trest u odvolacího soudu požadovala žalobkyně, soud jí však nevyhověl. Žena, která své plačící dítě udusila v postýlce přikrývkou, se u krajského soudu k činu přiznala. Uvedla, že jednala zkratkovitě pod tlakem tíživé sociální situace, ve které byla.

Podle soudců vrchního soudu je trest na místě, soud přihlédl k polehčujícím okolnostem včetně doznání a prohlášení viny. „Postup soudu prvního stupně se jeví jako přiléhavý. Uložený trest za této situace není nepřiměřeně mírný, neshledali jsme důvody ke korekci rozsudku soudu prvního stupně,“ uvedl soudce Jiří Zouhar. Obžalovaná, která se odvolání vzdala už u krajského soudu, k případu dnes nechtěla vypovídat a nevyslechla si ani rozsudek.

Žalobkyně naopak dnes žádala vyšší trest, podle ní jeho uložení pod hranicí trestní sazby není na místě. Poukazovala například na to, že okolnosti činu žena omlouvala únavou, přitom z vlastní vůle až do časných ranních hodin ponocovala u mobilního telefonu. Podle soudu však toto jednání nelze ženě klást k tíži. Obžaloba poukázala i na to, že matka neučinila žádné kroky k záchraně poškozené, odborníky zavolala až po pěti minutách, kdy dítě bylo již mrtvé, a laickou pomoc i přes výzvu operátorky předstírala, řekla dnes žalobkyně Petra Dušková.

Podle ní není na místě považovat za polehčující okolnost ani její doznání, svou vinu totiž před policisty i rodinou zpočátku popírala a tvrdila, že se dítě samo zamotalo do deky. Doznala se podle žalobkyně až pod tíhou důkazů v souvislosti se závěry pitevní zprávy. „Obžalovaná tuto obhajobu použila v prvotní neprocesní fázi, poté se již v procesní výpovědi zcela doznává ke smrti své dcery,“ oponoval tomu naopak dnes soud.

Tragédie se stala loni v srpnu, půl roku poté, co se do jednopokojového bytu v malé obci u Olomouce žena přestěhovala se svými dvěma malými dětmi. Podle obžaloby si žena v osudnou chvíli na plačící dítě, které leželo v dětské cestovní postýlce, obkročmo sedla a udusila jej přikrývkou. Stalo se tak ve stejné místnosti, kde si hrál její tříletý syn. Žena u soudu uvedla, že žila v tíživé sociální situaci. Na děti byla sama, otec jejího syna zemřel a otec mladší holčičky se o dítě nestaral.

Kriminalisté se v Olomouckém kraji zabývali vraždou dítěte naposledy na podzim 2022, když svého pětitýdenního syna zabila šestadvacetiletá žena ze Šumperska. Vrchní soud jí za to loni v září potvrdil trest 18 let vězení.