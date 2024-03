Mladík popsal 54 dní v zajetí Hamásu: Operovali ho bez anestezie a drželi v temné místnosti!

Devatenáctiletý Itay Regev se 7. října minulého roku zúčastnil festivalu SuperNova poblíž Pásma Gazy. Na hudební párty zaútočili teroristé z hnutí Hamás. Zraněného mladíka ozbrojenci odtáhli do Pásma Gazy. Postřeleného ho odvezli do nemocnice, kde ho operoval vyděšený lékař bez anestezie. Itay uvedl, že jej drželi zamčeného v místnosti. V zajetí strávil 54 dní.

Na hudební festival SuperNova v Negevské poušti u kibucu Reim odjel Itay se svou sestrou Mayou (21) a jejím přítelem Omerem (21). Festival se ale změnil v horor poté, co na něj zaútočilo teroristické hnutí Hamás. Itay pro britský deník Daily Mail uvedl, že po útoku se snažil spolu se svou sestrou a jejím přítelem uprchnout.

Jejich otec Ilan Regev již dříve uvedl, že mu volala jeho dcera Maya, která ho prosila o pomoc. „Tati, tati, postřelili mě, postřelili mě,“ křičela do telefonu. Ilan neváhal, nasedl do auta a vyrazil svým dětem na pomoc. Ovšem bylo už pozdě. Ozbrojenci tehdy unesli 250 lidí, včetně Itaye a Mayi.

Itay uvedl, že když se snažil utéci, střelili ho do obou nohou. Následně ho naložili na pick-up a odvezli do Pásma Gazy. Zraněného ho vzali do nemocnice, kde podstoupil operaci. Operoval ho prý lékař, který byl „zpocený a vyděšený“. Zákrok navíc proběhl bez anestezie a Itay nedostal ani žádné léky proti bolesti.

Po operaci jej odvezli do domu, kde jej drželi v zamčené místnosti. „Dostával jsem plechovky s jídlem,“ uvedl s tím, že občas mu dali pita chleba. „Každý den a každou chvíli jsem myslel na svou rodinu a rodiče,“ popsal mladík, že ho přemístili do dalších dvou domů v Gaze.

„Jedna rodina, která mě držela v zajetí, nechala své děti, aby se na mě šly podívat a ukazovaly na mé rány. Cítil jsem se, jako bych byl jejich trofej,“ dodal. Přiznal i, že byl smířený s tím, že v zajetí zemře. Po 54 dnech se dostal na svobodu. V zajetí byl oddělen od sestry Mayi. I ta utrpěla zranění a podstoupila operaci. Operace nohy ale nedopadla dobře a dodnes trpí následky. Poté, co ji propustili ze zajetí, nastoupila na rehabilitace.