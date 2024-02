Auto dívku katapultovalo do elektrického vedení: Dusila se krví, čekala ji několikanásobná amputace!

Devatenáctiletá Kennedy Littlediková z Idaha přežila děsivou autonehodu, při které ji auto katapultovalo do elektrického vedení. Se zlomenou nohou více než hodinu visela na elektrickém drátě. Dusila se krví a po převozu do nemocnice jí pětkrát amputovali část nohy.

„Nebyla jsem připoutaná. Auto mě při nárazu vymrštilo do drátů elektrického vedení,“ řekla dnes již devatenáctiletá Kennedy Littlediková.

Tragická nehoda se stala před několika lety, když bylo Kennedy pouhých 16 let. „Nedávala jsem pozor a vyjela z pravého pruhu mimo silnici. Auto narazilo do sloupu elektrického vedení. Neměla jsem zapnuté bezpečnostní pásy, tak mě náraz vymrštil přímo do drátů,“ řekla pro server Daily Mail.

Způsob, jakým se zamotala do elektrického vedení, jí ale nakonec zachránil život.

Topila se krví

„Elektrické vedení mi škříplo hlavní tepnu na noze, což mi v podstatě zranění vypálilo. Vzpomínám si, že jsem se topila v krvi, protože jsem visela hlavou dolů. Snažila jsem se ji utřít, ale bylo jí strašně moc,“ uvedla Kennedy

Teenagerku se naštěstí podařilo zasahujícím lékařům zachránit. Měla zlomenou stehenní, pažní i klíční kost. Podle dostupných informací museli dívce nasadit škrtidlo a bezvládnou ji v těžkých podmínkách sundavat na nosítka o několik metrů níže. V kritickém stavu Kennedy následně odvezli do nemocnice. „Prý jsem křičela, nepamatuji si to. A pak, pak bylo ticho,“ vzpomíná Littlediková.

Jediná noha, pět amputací

„Podstoupila jsem celkem 21 operací a absolvovala celkem pět amputací nohy. Lékaři dobře věděli, že se mi bude lépe chodit v protéze, když ji neamputují celou, ale noha pořád hnila. Musela jsem proto amputaci absolvovat celkem pětkrát, vždy jednou denně. Nakonec mi ji uřízli až u kosti, jinak to prostě nešlo,“ řekla Littlediková

K nehodě došlo krátce po rozchodu Kennedy se svým partnerem. Podle ní před nehodou bojovala s duševním zdravím, a dokonce chtěla spáchat sebevraždu. Nyní se snaží žít životem bez negativních emocí, studuje a o svůj tragický příběh se poděluje na sociálních sítích.