Holky, chcete si sáhnout? Chlípník se v Psárech obnažoval před školačkami

Neznámý muž způsobil školačkám z Psár u Prahy obrovské trauma. Oplzlý exhibicionista je ponoukal, aby mu sáhly na genitálie. Nyní po něm pátrá policie. V případě dopadení a odsouzení mu hrozí až osm let za mřížemi. Strážci zákona také pátrají po důležitém svědkovi.

Po cestě domů oslovil dvě školačky neznámý muž. Před dívkami se vzápětí obnažil s dotazem, zdali si „nechtějí sáhnout“. Vyděšená děvčata před zvrhlíkem okamžitě prchla. Doma vše pověděla rodičům, kteří kontaktovali policii.

Kriminalisté získali záběry z bezpečnostních kamer, které zachytily muže projíždějícího v okolí místa činu. „Žádáme muže na fotografii, který na kole poblíž místa celé události projížděl a mohl by být pro policisty důležitým svědkem, aby se ozval na uvedené číslo, a stejně tak žádáme ostatní svědky, kteří by muže poznali, aby se nám také ozvali,“ uvedla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová pro CNN PRIMA NEWS.

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu pohlavní zneužití ve stadiu pokusu a přečinu výtržnictví. Pokud by byl pachatel usvědčen, mohl by ve vězení strávit až osm let.