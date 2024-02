Češi oslavují hrdinu z Liberce: Strážník Josef se vrhl do ohnivého pekla!

Odvážně se zachoval liberecký strážník Josef Konývka, který zasahoval koncem ledna letošního roku u požáru libereckého baru Black Panther. Josef se dostal na místo události jako první a rozhodl se zjistit, zdali uvnitř nezůstali lidé. Proplazil se pod hranicí kouře a poté, co zjistil, že uvnitř v zadní místnosti zůstaly dvě dívky, zůstal s nimi, dokud nepřijeli hasiči. Za svou neuvěřitelnou odvahu získal spolu s dvěma dalšími zasahujícími hasiči medaili.

Mohutný požár v libereckém baru Black Panther vypukl v pondělí 29. ledna. Při požáru se zranilo patnáct lidí a svědci vypověděli, že bar zapálil jeden z návštěvníků. Policisté podezřelého z požáru již zadrželi a soud ho poslal do vazby. Muž je obviněný pro zločin obecného ohrožení a pokusu o vraždu. Hrozí mu až výjimečný trest.

První se k požáru dostal strážník Městské policie Liberec Josef Konývka. Poté, co dorazil na místo, rozhodl se zjistit, zdali uvnitř nezůstali lidé. „S nasazením vlastního života se vplazil dovnitř pod hranicí kouře a začal mluvit se dvěma dívkami uvězněnými ohněm v zadní místnosti. Radil jim, co mají dělat, ať si lehnou na zem, kde lze ještě dýchat,“ popsali jeho odvážný čin policisté na facebooku s tím, že s dívkami zůstal, dokud na místo nedorazili hasiči, kteří nakonec dívky vyvedli do bezpečí.

Jeho odvážný čin nezůstal bez povšimnutí a ve středu 14. února si převzal ocenění. „Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje převzali také liberečtí hasiči nstržm. Miroslav Herčík a pprap. Tomáš Rybalo. Krajský ředitel HZS LBK plk. Jan Hadrbolec tak ocenil jejich zásah u požáru v baru v centru Liberce dne 29. ledna, kde zachránili dva lidské životy,“ dodali policisté.