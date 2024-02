Beran

Nic není tak černé, jak to vypadá, a proto dojde k usmíření s partnerem a také rodinné vztahy se vytříbí. Sami musíte pochopit, že jste horká hlava a řešíte věci nepředvídaně. To není příbuzným a blízkým milé, proto si na to dejte příště větší pozor.