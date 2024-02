Exmístostarostu Lovosic podezřelého z pokusu o vraždu znovu zadrželi policisté: Soud proto odročil líčení

Bývalého místostarostu Lovosic Miroslava Z. (dříve ODS) zadržela policie. Krajský soud v Ústí nad Labem proto odročil středeční hlavní líčení v případu pokusu o vraždu, z níž je obžalován. Zadržení nesouvisí s kauzou pokusu o vraždu, ve které hrozí Miroslavovi Z. trest od deseti do 18 let vězení. Novinářům to dnes řekl předseda senátu Martin Parolek.