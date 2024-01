Školačka brutálně zbila učitelku: Seniorka skončila v nemocnici!

Podle webu deníku The Sun studentku učitelka konfrontovala za to, že si šla do skříňky pro léky, které jí měly pomoct při záchvatech. Na znepokojivém klipu teenagerka brutálně zasypává učitelku údery do hlavy, která na následky zranění skončila v nemocnici. Celý incident sledovalo několik dalších studentů, situaci se pokoušel uklidnit až další z pedagogů.

Kolega učitelky Greg Stanton řekl zpravodajské stanici KSDK v Missouri, že když ji navštívil v nemocnici, nechápala, proč se studentka začala prát. „Skutečně nemohla ani mluvit. Nechápe, proč ji napadla. Plakala,“ uvedl.

„Je pěkně potlučená, ale v pořádku,“ dodal. Totožnost učitelky ani studentky není dosud známá, teenagerka je ovšem obviněna z trestného činu ublížení na zdraví.

K věci se vyjádřila také škola Normandy High School: „Vedení školy bere tuto záležitost vážně a plně spolupracuje s místními orgány činnými v trestním řízení. Kromě toho jsme zahájili interní vyšetřování, abychom shromáždili všechna potřebná fakta týkající se tohoto incidentu, a na základě výsledků budou přijata příslušná opatření."