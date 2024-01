Fatální konec fotbalové party: Policie u domu našla těla tří kamarádů, čtvrtý mezitím v klidu spal

Podivným případem se v posledních dnech zabývá policie v americkém Kansas City. 7. ledna uspořádal fanoušek tamního týmu amerického fotbalu Jordan Willis party ve svém pronajatém domě. Na večírek dorazili i jeho dlouholetí přátelé David Harrington (†37), Ricky Johnson (†38) a Clayton McGeeney (†36). Kamarádi sledovali zápas v americkém fotbale mezi Kansas City Chiefs a Los Angeles Chargers.

V průběhu večera si šel hostitel lehnout a kamarádi měli zůstat v dolním patře a dál se bavit. Když se ale Lyndsey Rae Baldwinové, snoubence Davida, přítel dva dny neozýval, tušila, že je něco špatně. Ihned zkontaktovala policii, která se vydala k domu Jordana Willise. Ten policistům otevřel jen ve spodním prádle a v ruce držel sklenku vína. Policii muž šokoval, protože vůbec netušil, že na jeho dvoře a terase leží dva dny těla tří jeho kamarádů. Ti podle amerických médií zřejmě umrzli.

Willisův právník John Picerno pro deník The New York Post uvedl, že jeho klient pracuje jako vědec zabývající se vývojem vakcíny proti HIV a kdyby mohl, určitě by svým přátelům pomohl. „Poslední vzpomínka, kterou má, je, jak odchází nahoru do domu, pak usnul na gauči u televize. Nevěděl, co se s muži stalo, dokud k němu domů nepřišla policie,“ vysvětlil Picerno. Osvětlil, že měl Willis spát a na uších mít sluchátka na potlačení hluku.

Kamarádi a příbuzní mrtvých mají vůči Willisovi velkou zlost. „Tenhle muž byl ve svém domě naživu, zatímco moji přátelé byli mrtví na jeho dvoře. Bůh ví, jak tam byli dlouho,“ rozčílila se na sociální síti kamarádka trojice Kaylee La Tierová. „On věděl, že se kluci hledají. Můj manžel mu 20 minut bušil na dveře a nakonec rozbil okno. Willis stále nereagoval. A když přijela policie, tak si nonšalantně vyleze v boxerkách a se skleničkou v ruce,“ popsala nepochopitelné chování hostitele večírku známá.

Ke smrti tří milovníků fotbalu se vyjádřila i rodina Rickyho Johnsona. „Nebudu vyvracet, že se můj syn během sledování zápasu nenapil. Ale rozhodně nebyl nezodpovědný, že by vyšel bez kabátu ven a tam umrzl, to nedává smysl,“ vyjádřil se pro FOX NEWS otec zesnulého muže.

Podle Jake Becchina z policejního oddělení v Kansas City ale policie nikoho ze smrti tří mladých mužů nevyšetřuje. „Nedošlo k žádnému zatčení ani konkrétnímu obvinění. Nikdo ani není ve vazbě,“ doplnil policista. Přesnou příčinu smrti Harringtona, Johnsona a McGeeneyho musí určit až nařízená soudní pitva. S velkou pravděpodobností ale muži na dvoře svého přítele umrzli.