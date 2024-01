Horor v dovolenkovém ráji: V rekreačním středisku žralok pokousal chlapce!

Místo pohodové dovolené v malebném Atlantis Resort na jednom z bahamských ostrovů rodinu čekalo velké drama. Desetiletý chlapec si chtěl užít volného času po svém a zapsal se do kurzu potápění se žraloky. Všem účastníkům je poskytnuto speciální vybavení, díky kterému se spolu s profesionály mohou žralokům černoploutvým přiblížit na dosah ruky. Na místě byl přítomen i školený instruktor.

Přesto však útoku nikdo nezabránil. Žraloci se na chlapce během ponoru zaměřili a jeden z nich ho dokonce kousnul přímo do levé nohy. Očitá svědkyně popsala, jak se náhle voda začala zabarvovat do červena. Posléze chlapce převezli do místní nemocnice. Momentálně se nachází v USA.

Společnost Aquaventure Zone v článku People oznámila, že potápěcí kurz dočasně uzavřela. „Kurz zůstane v průběhu vyšetřování uzavřen. Budeme zkoumat všechny okolnosti incidentu. Případy napadení, jako je tento jsou sice vzácné, ale nepřijatelné.“