Dělník roky znásilňoval nevlastní nezletilou dceru. Soud: Podmínka! Do případu se vložil ministr spravedlnosti

Prožila si roky znásilňování, i jako nezletilá. U soudu jí řekli, že to na ní nezanechalo trvalé následky, a násilníka pustili na podmínku. Následně se Anička (20) pokusila o sebevraždu. Celé Česko se ptá, proč dívku nikdo neochránil a proč se jí justice nezastala? Do případu se navíc nyní vložil i ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

„Podle znalce nemělo jednání na nezletilou naštěstí zásadní negativní dopad a je velká pravděpodobnost, že její obtíže úplně zmizí,“ uvedla soudkyně zpravodajka Mária Petrovková z Krajského soudu v Brně v případu zvrhlého lesního dělníka z Vyškovska Pavla V., který několik let znásilňoval nevlastní dceru. „Poškozenou nejméně od roku 2020 nutil k souložím a orálnímu sexu, vše pod pohrůžkou zveřejnění videozáznamu z pohlavního styku,“ popsala obžaloba.

Adekvátní trest pro takového chlípníka? Podle krajského soudu podmínka, kterou zmírnil původní rozsudek znějící na tři roky vězení natvrdo. Shodnout se na něm museli dva ze tří soudců senátu vedeného předsedou Miroslavem Novákem. Co muselo děvče po vyslechnutí verdiktu prožívat? Jen dny po něm se pokusila o sebevraždu, život jí zachránili lékaři a zůstává v péči psychiatra.

Prokázala však obrovskou odvahu, když o své situaci dokázala promluvit. „Bála jsem se, že by mi nikdo nevěřil. Měla jsem hrozné výčitky svědomí, trpěla jsem sebenenávistí,“ popsala serveru novinky.cz. Dále zmínila, že v době, kdy byla otčímem zneužívaná, jí velmi pomohla třídní učitelka, které se svěřila, a společně zašly na policii. Ostatním dívkám a ženám v podobné situaci vzkazuje: „Jste hrozně silné. Silnější, než si myslíte! Nebojte se to oznámit, nenechte se odradit směšnými rozsudky.“

Proč?

„S ohledem na osobní a majetkové poměry, které nám obžalovaný popsal, jsme došli k závěru, že v této krajní situaci, a je to hraniční případ, je možno ještě poskytnout šanci, aby obžalovaný prokázal, že to jednání bylo zcela mimo jeho běžný způsob života a že se nebude opakovat,“ uvedla soudkyně zpravodajka Mária Petrovková.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS): Pokud byl porušen zákon, tak…

„Hovořil jsem s předsedou Krajského soudu v Brně a byl jsem ujištěn, že po doručení rozsudku soud sdělí veřejnosti odůvodnění svého rozhodnutí. Jakmile obdržíme spis, o nějž jsme již požádali, budu se zabývat otázkou, zda byl před soudem porušen zákon. Jen pokud byl porušen, mohu podat k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona. Jinou kompetenci s ohledem na ústavní dělbu moci nemám.“

Milovníci dobrého pití pláčou: Zemřela ikona oblíbeného alkoholu

Šokovaní lidé

Kromě obrovského pobouření napříč celou společností na rozsudek reagovala i celá řada celebrit, které případ vyvolal, zvedl také vlnu solidarity. Do sbírky, kterou ve prospěch Aničky založila iniciativa Pod svícnem, přišly za jediný den (do včerejšího odpoledne, pozn. red.) čtyři miliony korun! „Nesmírně si vážím vaší pomoci. Je to pro mě až nepředstavitelné. Když čtu vzkazy, oko nezůstane suché. Věřím, že díky vám budu moci začít nový život,“ vzkázala. Chcete také přispět: Můžete na webu: www.donio.cz/pribehanicky

Chyba znalce, nebo senátu?

Znalecké posudky byly vypracovány dva. Prvoinstanční soud nepokládal za nutné znalce vyslechnout, protože měl jasno v tom, že si otčím nepodmíněný trest zaslouží. Krajský soud pracoval pouze s listinami. „Spíš si říkám, jestli odvolací soud četl pořádně původní rozsudek, nebo si z něj vybral jen určité jednotlivosti. I tak je pro mě verdikt nepochopitelný,“ říká advokát poškozené Marcel Jurčaga.

Poslankyně Barbora Urbanová (STAN):

„Když se člověk podívá do trestního zákoníku na sazby za jednotlivé trestné činy, tak mu na tom něco nesedí. Stovky znásilnění, natáčení pohlavního styku s dítětem... A výsledek je podmínka?“ kroutí hlavou i členka Poslanecké sněmovny Barbora Urbanová (STAN). Podle ní je i z reakce společnosti jasně vidět, že společnost stojí na straně oběti, systém ale zatím ne. Hnou se ledy v Aniččině případě? Urbanová říká, že »humbuk« tentokrát způsobila i dívčina odvaha obrátit se na veřejnost. „Ale podobných případů, které zůstávají pod pokličkou, jsou stovky. Sama bohužel vidím velice často, že pachatel dostane třeba za 80 znásilnění podmíněný trest,“ dodává.

Michaela Studená z iniciativy Pod svícnem: Systém hrdinkám plive do tváře

„Podmíněný trest je úplně absurdní. Dva roky týrání, vydírání, a zneužívání, to vše od dříve trestaného člověka. Systém s hrdinkami zametá a plive jim do tváře,“ řekla Blesku spoluzakladatelka iniciativy Pod svícnem Michaela Studená. Sama nemá ráda označení oběti, zneužávané ženy nazývá hrdinkami, pro které podle ní v podobných případech rozhodně věc nekončí trestným činem. „Pak začíná další boj, sbírání odvahy. Musí se neustále obhajovat, prokazovat, a to ještě, pokud se věc vůbec dostane k soudu,“ podotýká.

Dovolání jako náprava?

„Nejvyšší státní zástupce si ve věci vyžádal k přezkoumání rozsudek,“ sdělil Blesku mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) Petr Malý, dodal však: „Zda následně dojde k podání dovolání či nikoli, bude záležet na výsledku přezkumu. Mohu ale říct, že možnosti NSZ pro podání tohoto mimořádného opravného prostředku jsou zákonem limitované. Stejně tak jsou omezené i možnosti, co se týče výměry trestu.“ NSZ se případem začalo zabývat z vlastní iniciativy a zároveň eviduje podnět od nezúčastněných osob.