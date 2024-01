Luxusní Epsteinovo letadlo Lolita Express půjde do šrotu: Létal v něm Cliton i princ Andrew!

Do šrotu má jít nechvalně proslulý soukromý tryskáč zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina, kerý byl podezřelý z provozování prostituční sítě a zneužívání nezletilých žen. Letoun Boeing 727 přezdívaný Lolita Express nelétá už od roku 2016 a je odstavený vedle přistávací plochy v americké Georgii. Současný majitel nedoufá, že by pro letadlo nalezl vhodného kupce, a tak ho hodlá rozebrat na součástky! Epstein kdysi luxusním tryskáčem převážel údajně nezletilé dívky a své VIP přátele, včetně exprezidenta Billa Clintona, prince Andrewa či herce Kevina Spaceyho.

Epstein vlastnil hned několik letadel a vrtulník. Šlo mimo jiné o dvoumotorovou Cessnu 421 či soukromý tryskáč Gulfstream. Ovšem skutečnou jeho pýchou bylo letadlo Boeing 727-200 s kapacitou téměř 200 míst!

Právě toto letadlo si zesnulý finančník nechal upravit k obrazu svému. Na palubě nechyběla červená plyšová sedačka, ložnice s obří postelí a zrcadlovou stěnou, salonek či soukromá koupelna. Letadlu se začalo přezdívat Lolita Express. Přezdívka Lolita Express odkazuje na román Vladimira Nabovoka Lolita.

Epstein měl letadlo využívat k přepravě nezletilých dívek do svých luxusních sídel. Vlastnil nemovitost v Palm Beach, rozlehlý ranč v Novém Mexiku, či dokonce i soukromý ostrov Little Saint James na Amerických Panenských ostrovech, jemuž se rovněž přezdívalo „ostrov orgií“ nebo „ostrov hříchu“.

Podle deníku Newsweek letadlem cestovali i Epsteinovi prominentní přátelé. Podle leteckých záznamů jím létal i exprezident Bill Clinton, herec Kevin Spacey či britský princ Andrew.

Ovšem od roku 2016 nechvalně proslulé letadlo stojí ladem a jeho technický stav se zhoršuje. Letadlo provedlo svůj poslední let 11. července 2016, kdy vzlétlo z letiště v Palm Beach a přistálo na letišti v Georgii, kde od té doby stojí vedle přistávací plochy. Jak uvádí britský deník Daily Mail, v roce 2020 stroj koupila společnost World Aviation Services se sídlem na americké Floridě.

Majitel společnosti údajně doufal, že letadlo prodá, ovšem poté, co se dozvěděl o jeho historii, od nadějí, že by sehnal vhodného kupce, upustil. „Je to vzácné letadlo. Dnes jich po světě příliš nelétá,“ přiznal s tím, že by ale oprava letadla stála příliš peněz. „Je tam spousta věcí, které už na trhu neseženete – podvozek, okna, letecká elektrotechnika,“ dodal s tím, že za součástky z letadla dostane spoustu peněz.

Finančník Epstein čelil před svou smrtí obvinění, že vedl rozsáhlou prostituční síť s nezletilými dívkami. Už před více než 15 lety jej ze zneužívání nařkly desítky dívek, v roce 2008 se však po dohodě s prokurátory přiznal k jedinému sexuálnímu zločinu. Aféru pak v roce 2018 oživily investigativní články listu Miami Herald a Epstein o rok později spáchal sebevraždu, když v newyorském vězení čekal na soudní proces.