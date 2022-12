Nechutně bohatá Ghislaine Maxwellová: Netflix uvedl nový dokument o bývalce zvrhlíka Epsteina!

Šedesátiletou Britku Ghislaine Maxwellovou zná většina veřejnosti jako partnerku a „pravou ruku“ pedofilního sexuálního predátora a miliardáře Jeffreyho Epsteina (†66). Ten byl v minulosti shledán vinným ze sexuálních zločinů. V srpnu 2019 spáchal sebevraždu v newyorském vězení, kde čekal na pokračující soudní proces po obžalobě ze sexuálního zneužívání desítek nezletilých dívek v letech 2002 až 2005.

Důležitou spojkou v celém případu byla Epsteinova milenka Ghislaine Maxwellová (60). Boháč totiž dívky nevyužíval jen k vlastní potřebě. S často nezletilými ženami obchodoval a nabízel je svým známým a často vlivným osobnostem. A právě o vlivu Maxwellové v celém případu pojedná nový investigativní dokument z dílny společnosti Netflix Nechutně bohatá Ghislaine Maxwellová.

Otec Maxwellové byl Čechoslovák

Nikdo by asi na konci osmdesátých let neřekl, že vzdělaná, krásná a vtipná bude v budoucnu spjata se sexuálním zneužívání nezletilých. „Ghislaine uměla večírku vdechnout život. Byla temperamentní, oblíbená a znala každého. Mám dojem, že už tehdy hýřila sprostými vtipy,“ vzpomíná v dokumentu Maxwellin bývalý kamarád, spisovatel Christopher Mason. Žena byla pro známé skvělou hostitelkou, se kterou se dalo mluvit o všem.

„Byla taková koketa zahalená tajemstvím. Člověk nikdy nevěděl, z jaké tropické země právě přiletěla. Připomínala Bond girl, nikdy nikde nezůstala moc dlouho,“ popsala Maxwellovou v počinu její bývalá přítelkyně a modelka Victoria Harveyová. Dokumet přibližuje i stránku Maxwelliina dospívání v rodině vlivného mediálního magnáta. Její otec Robert Maxwell, Čechoslovák s židovskými kořeny, v minulosti vlastnil známý britský deník Daily Mirror a dosáhl velké kariéry. Jako šéf i otec byl ale dle dokumentu tvrdý a přísný.

Radila, jak mají dívky Epsteina uspokojit

Když v roce 1991 Robert Maxwell zemřel, stáhla se jeho dcera na čas do ústraní. „Bez otce byla jako neplavec, kterého hodíte do hluboké vody bez záchranného kruhu,“ popsala pocity Maxwellové po smrti otce novinářka Petronella Wyattová. Několik měsíců po otcově smrti se žena seznámila s miliardářem a filantropem Jeffrey Epsteinem, který jí podle některých připomínal v jistých situacích jejího otce.

tomu pomáhala od devadesátých shánět mladé dívky, často i nezletilé, které by za párem přijely k nim domů, kde je boháč následně sexuálně zneužíval. Několik z obětí v dokumentu také promluvilo. „Ghilaině mě pobízela, ať se k ní a Jeffreymu přidám. Dávala mi instrukce co se mu líbí a jak ho mám uspokojit,“ vzpomíná v dokumentu jedna o Epsteinových obětí, Liz Steinová.

Kauza dodnes šokuje

Zřejmě největší slovo v dokumentu dostává Annie Farmerová, která jako jedna z prvních se sestrou Marií už v roce 1996 nahlásila zvěrstva, kterých se Epstein s přítelkyní dopouštěl. V průběhu let policie ani média nebrali jejich výpovědi zcela vážně, vše se ale změnilo v roce 2021, kdy se stala jednou z hlavních svědkyň, která u soudu proti Maxwellové vypovídala.

Letos v červnu dostala partnerka zesnulého boháče dvacet let odnětí svobody za to, že prokazatelně Epsteinovi pomáhala nacházet nezletilé dívky a na jejich zneužívání se podílela. A to minimálně od roku 1994 zhruba do roku 2004. Trest si odpykává v nápravném zařízení s nízkou ostrahou v americkém Tallahasse.

Celá kauza kolem Epsteinova zvrhlého byznysu přitahuje dodnes pozornost médií a veřejnosti zjevně i kvůli boháčovým stykům se známými osobnostmi včetně amerických exprezidentů Billa Clintona a Donalda Trumpa či britského prince Andrewa.