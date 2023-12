Šílená nehoda autobusu na D8: Devět zraněných, dálnice je uzavřená

Při nehodě kamionu s menším autobusem na dálnici D8 mezi Petrovicemi a Libouchcem na Ústecku utrpělo devět lidí zranění. Jeden člověk je zraněný vážně, čtyři jsou zranění středně závažně a čtyři lidé lehce. Míří do nemocnice. ČTK to řekl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník. Zbylé cestující podle něj odváží hasičský autobus do restaurace. Dálnice je ve směru na Německo uzavřená.