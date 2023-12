Mladá hláskařka způsobila železniční tragédii u Řikonína: Z viaduktu padaly vagony, zemřelo 31 lidí!

V pondělí 11. prosince uplynulo 53 let od chvíle, kdy došlo nedaleko Řikonína u Tišnova k jedné z nejtragičtějších událostí svého druhu v poválečné české historii. Malý úsek frekventované trati měla toho dne na starosti mladá železničářka. Právě její osudová chyba, kdy pustila na stejnou kolej spolu s nákladním vlakem další lokomotivu, zapříčinila nevyhnutelnou srážku. Neštěstí si vyžádalo na 31 obětí. Podle odborníků stačilo málo a mrtvých by bylo mnohem více.

Osudná srážka se stala 11. prosince 1970 na tři desítky metrů vysokém viaduktu přes údolí, jímž protéká říčka Libochovka. Toho rána měl nákladní vlak mířící do Brna zpoždění a musel kvůli zaplnění trati zůstat krátce po sedmé ráno u vjezdu do stanice Řikonín. Jeho konec zasahoval až na viadukt vedoucí přes říčku.

V tu samou chvíli pustila v Níhově mladá železničářka, která měla shodou okolností toho dne svou první samostatnou směnu, na stejnou kolej lokomotivu Ex 57 Pannonia vracející se do Brna. Svoji chybu si po chvíli uvědomila a rozrušeně volala výpravčímu. Podle vyšetřovatelů měl 45 vteřin na to, aby se rozhodl a „shodil“ odjezdové návěstidlo. To však neudělal. Osm vozů se vybočilo do vedlejší koleje. Po ní se ale blížil rozjetý expres.

Všude bylo prádlo

Přibližně v 7.18 narazila lokomotiva Pannonia v devadesátikilometrové rychlosti do vykolejených vozů. „Vlak se roztrhl, všude byla spousta skla," vzpomínal před časem na tragédii strojvedoucí Ján Žemla. Celá skříň lehátkového vozu, připojeného za lokomotivou, se utrhla a s druhým, jídelním vozem se zřítily do propasti. Lokomotiva ale nevykolejila.

„Táhli jsme podvozek spacího vozu ještě asi 70 metrů... Zbavili jsme se úlomků skla, které nás zranily v obličeji. Měli jsme i pohmožděné nohy, přesto jsem doběhl k návěstidlu, spojil se s výpravčím a ohlásil, co se stalo," vyprávěl strojvedoucí.

Cestující dalších devíti plně obsazených vagonů měli štěstí v neštěstí, třetí vůz se zbytkem soupravy zůstal stát necelý půl metr od propasti. „Kdyby popojel snad o půl metru dál, tak se to všechno zřítilo dolů. Pohled do hloubky byl úděsný... Prádlo a vše, nač si člověk může vzpomenout, viselo po stromech z druhé strany mostu. A na louce přibývalo mrtvých, jak je vyprošťovali z trosek," vylíčil tehdy tragédii návěstní mistr Stanislav Limberk.

Za rodinami se už nevrátili

Následky neštěstí byly hrozivé. Srážka si vyžádala život třiceti polských železničářů, kteří se vraceli z dovolené v Maďarsku ke svým rodinám. Další z cestujících zemřela při převozu do nemocnice. Těžce se zranilo na 18 lidí.

Hláskařka za svou chybu musela na 6,5 roku do vězení, výpravčí na 4,5 roku. Tehdejší média měla o nehodě zakázáno obšírně psát. Zmínka vyšla pouze v Rudém právu. Příčina, tedy nedostatečný způsob zabezpečení, se uvádět nesměla. Až v roce 1982 byl na železniční trati u Řikonína instalován autoblok, který dokáže podobným nehodám při selhání lidského faktoru zabránit.