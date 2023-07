Zatáhl za brzdu a utíkal varovat cestující: Strojvedoucí Jaroslav Fejta získal za záchranu životů ocenění

Plně obsazený osobní vlak jedoucí z Jindřichovic pod Smrkem do Liberce se 21. června odpoledne střetl na železničním přejezdu ve Stráži nad Nisou s přívěsem nákladního auta, na kterém byl naložený bagr. Z 65 lidí ve vlaku utrpělo 21 zranění, v devíti případech šlo o středně těžké poranění. Podle mluvčího záchranné služby Michaela Georgieva mohly být ale následky bez upozornění strojvedoucího mnohem závažnější. „Díky němu se lidé na náraz připravili,“ řekl Georgiev.

Fejt je z železničářské rodiny, u dráhy pracuje 24 let, z toho 20 let jako strojvedoucí. Nic podobného dosud nezažil, i když to stejně jako jeho kolegové pravidelně trénuje na trenažéru. Na reakce neměl mnoho času. „Tam se jede úvozem, následuje oblouk, jenže je to zarostlé, takže je tam vidět na poslední chvíli. Já jsem ho viděl, když byl dva, tři metry před tím přejezdem. Počítáte s tím, že zastaví, ale nezastavil, pokračoval dál,“ popsal událost strojvedoucí.

Vlak jedoucí rychlostí 73 kilometrů v hodině potřebuje na zastavení 700 metrů, Fejt tak neměl šanci srážce zabránit. Na reakci měl jen vteřiny, stihl aktivovat rychlobrzdu, zahoukat a utéct z kabiny do vozu, kde varoval cestující. „Měl jsem údajně zakřičet, aby si všichni lehli na zem, protože tam byl ten bagr a nevěděl jsem, co to způsobí,“ řekl strojvedoucí. Přiznal, že si to moc nepamatuje, všechno se seběhlo strašně rychle. „Stihnul jsem se chytit madel a přišel náraz,“ dodal.

Celkové škody po nehodě vyčíslila Drážní inspekce na 1,6 milionu korun. Policie událost vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a zjišťuje, jak přesně se nehoda stala. Kromě jiného se spekuluje o tom, že výstražná světla na přejezdu nefungovala, Fejt je ale přesvědčen o tom, že signalizace svítila. „V případu probíhají standardní úkony trestního řízení, vyhodnocujeme zajištěné důkazy z místa, zabýváme se výpověďmi svědků a vyžádali jsme si znalecká zkoumání, na jejichž výsledky čekáme,“ řekl dnes ČTK krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Obviněn podle něj zatím nikdo nebyl.