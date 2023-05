Vlak na Berounsku narazil do stromu: Evakuace 200 cestujících a zastavení provozu!

Vlak EuroCity v pondělí večer na dvojkolejné trati z Berouna do Prahy narazil do stromu spadlého přes trať. Cestovalo v něm 200 lidí, nikdo se nezranil. ČTK to řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Provoz v úseku Karlštejn - Zadní Třebaň se na zhruba dvě hodiny zastavil, vyplývá z twitteru Českých drah.