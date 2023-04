Chlapec (16) na Jičínsku vypadl z jedoucího vlaku! Zoufalý otec a dramatický zásah policistů

„Po přiběhnutí k místu jsme zjistili, že chlapec nekomunikuje, je v bezvědomí, pouze chrčí a na bolestivé podněty nereaguje,“ popsali dramatickou situaci policisté. „Následně jsem zahájil srdeční masáž, kdy si chlapec po nějaké době začal dávat ruku na prsa, ale byl stále v bezvědomí,“ prozradil zasahující strážce zákona.

„Srdeční masáž jsme prováděli do příjezdu ZZS, která si následně mladistvého převzala do své péče a letecky ho transportovala do Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ dodal druhý z nich.

Pohřešování chlapce oznámil policii jeho otec s tím, že syn se nevrátil od kamaráda domů. Současně se policii ozvala průvodčí z vlaku s podezřením, že podnapilý mladý muž mohl vypadnout z okna vlaku. Když průvodčí poznala mladíka na fotografii, vydali se jej policisté k trati hledat. Pomohla jim i lokalizace telefonu.

„Chtěl bych moc poděkovat oběma policistům, protože bez kluka by byl život poloviční. Opravdu jim patří velký dík! Ti dva kluci z Kopidlna, kteří mu poskytli první pomoc, ho zachránili a vrátili mi ho, a to se ani nedá slovy popsat,“ poděkoval policistům vděčný chlapcův otec.