S Verčou si osud nepěkně zahrál. Dívka od 14 let boxovala, dělala i další bojová umění a vítězila. Před dvěma lety ji v Ostravě cestou z tréninku srazil telefonující řidič, který velkou rychlostí přejížděl z pruhu do pruhu.

Po nehodě zůstala ležet na silnici s těžkým otřesem mozku a krvácením do mozku, prasklým obratlem a lebkou a i komplikovanou zlomeninou nohy.

„Byla jsem v bezvědomí. Probudila jsem se a všude okolo bylo plno lidí. Nevěděla jsem, co se děje, jen jsem všem pořád říkala, že musím na vlak domů, do Krnova. Záchranka mě vezla přímo na ARO, a tam mě měsíc křísili,“ vzpomíná dívka.

Už lámali hůl

Tehdy si i mnoho lidí myslelo, že s MMA skončila, už nad ní lámali hůl. „Měla jsem límec, nejhůř na tom byla noha. Chodit nešlo, ani vstát. Chtěla jsem k rodině, takže jsem si vyžádala berle a postupně začala trénovat. Byly to veliké pokroky, lékaři se až divili. Přidala jsem pak i posilovnu, a zase vítězila,“ usmívá se.

Vstala z mrtvých

„Ano, vstala jsem z mrtvých, ale nikdy jsem si ani na chvíli nepřipustila, bych se sportem na vyšší úrovni skončila. Počítám stále napevno s tím, že se MMA budu živit,“ je si jistá sportovkyně, která je díky svému půvabu též adeptkou na zisk titulů krásy. Nyla vyhlášena i sportovkyní Krnova a kraje.

Po reoperaci, kterou prošla minulý měsíc, je sice opět o berlích, ale bude se snažit vrátit zpět do klece. Aby reprezentovala sebe, Krnov i Česko po celém světě.

Ať se bojí útočník

K boxu a aikidu inklinovala Verča Zajícová už od svých 12 let. „Přihlásili mě tam, abych se ubránila jako holka případnému napadení. Myslím si, že po uzdravení, až se vrátím do formy, by si to případní útočníci měli rozmyslet. To jako vážně,“ vzkazuje.

Sport ji zocelil

Lékaři prohlásili, že je vůbec zázrak, že to přežila, a že míra úrazů je na takto velký náraz nezvyklá. I rychlost, s jakou se vrátila k běžnému životu. Přisuzovali to tomu, že byla dobře trénovaná, a tím pádem i odolná. Netrénovaný člověk by prý měl daleko horší následky.

Pomáhá ostatním

Verča velmi pomáhá v rodinném podniku. Její maminka, sama sužována zdravotními problémy,má firmu, v níž dává práci handicapovaným a Verča tady působí jako provozní pracovník.