Ženich ze svatby století může strávit zbytek života ve vězení! Prý měl střílet na policisty

Před několika týdny se ve francouzském Versailles udála podle mnohých svatba století. 'Ano' si 18. listopadu řekla dědička miliardového automobilového impéria Madelaine Brockwayová (26) se svým dlouholetým přítelem Jacobem LaGronem (29). Ten ale v současnosti namísto oslav či líbánek řeší mnohem zásadnější problém. LaGron je totiž obžalován z útoku na policisty, na které měl letos v březnu střílet. Za to by mohl od soudu odejít i s doživotím!

Šestadvacetiletá dědička miliardového automobilového impéria Madelaine Brockwayová si jen před pár týdny vzala za muže svého dlouholetého přítele Jacoba LaGrona. Pár měl podle mnohých veselku natolik pompézní a extravagantní, že ji i mnohá média označila za svatbu století. A není se čemu divit.

Veselka za 1,3 miliardy korun

Několikadenní svatební oslavy probíhaly ve francouzském Versailles. Mladí manželé si dali záležet na každém detailu a pompézní výzdobou, občerstvením a ubytováním pro hosty se chlubili i na sociálních sítích. Celkově pár za veselku zaplatil v přepočtu více 1,3 miliardy korun. V ceně byla například soukromá večeře v opeře, ubytování hostů v hotelu Le Grand Contrôle nebo soukromý koncert kapely Maroon 5, která novomanželům zahrála celosvětově oblíbený hit Sugar.

Ženich Jacob LaGron si ale radosti z veselky a začátku manželství s milovanou Madelaine moc neužívá. Podle amerického The Dallas Morning News je LaGron obžalován z toho, že se 14. března letošního roku dopustil těžkého útoku na veřejné činitele. Podle zveřejněných dokumentů měl ženich ve Westworth Village v Texasu střílet na tři policsty a předtím jim opakovaně slovně vyhrožovat.

Krátce poté byl muž na místě činu zatčen. Po několika hodinách byl propuštěn na kauci ve výši 20 000 dolarů, v přepočtu přibližně 450 tisíc korun.

Dohoda o vině a trestu

Kancelář kriminálního okresu Tarrant County nabídla před pár dny manželovi slavné dědičky dohodu o vině a trestu. Podle dohody si má LaGrone odsedět 25 let za mřížemi výměnou za své přiznání viny. Pokud obžalovaný s nabídkou souhlasit nebude, případ se dostane k soudu. V takovém případě by mu mohl hrozit trest v délce trvání od pěti let až po doživotí.

Mladí manželé se k postupu policie a březnovému incidentu nevyjádřili. Madelaine dokonce ze sociálních sítí smazala mnoho videí a fotek ze svatby a jak ona, tak i její manžel nastavili své profily jako neveřejné.