V Polsku zemřeli dva policisté: Vězeň Maksymilian je při převozu střelil do hlavy?!

Podle PAP policisté v pátek večer chtěli dopravit do vězení muže, který si měl odpykat šestiměsíční trest odnětí svobody. Kolemjdoucí je ale našel s těžkými zraněními hlavy poté, co slyšel výstřely a viděl od jejich auta utíkat údajného pachatele. V kritickém stavu byli převezeni do nemocnice.

Střelec Maksymilian F. je měl zastřelit revolverem, který u něj pravděpodobně policisté během osobní prohlídky nenalezli. Zastřelenými policisty je Daniel Łuczyński a Ireneusz Michalak. Jeden z ních u policie sloužil 19 let, druhý 26 let.

Vratislavská policie uvedla, že oba policisté v pondělí v rozmezí několika hodin těžkým zraněním podlehli. Jejich rodinám vyjádřila soustrast.

Podezřelý Maksymilian F. byl dopaden v sobotu. Nyní čelí obvinění z dvojnásobné vraždy.