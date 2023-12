Policie obvinila muže z vraždy známého ve Střekově: Po činu uprchl do Německa

V policejní cele skončil muž (38), který měl letos v říjnu brutálně ubodat známého na ubytovně v Ústí nad Labem. Hned po vraždě utekl do Německa, kde ho druhý den dopadla policie poté, co naboural.

Policisté ve středu obvinili 38letého muže z říjnové vraždy v Ústí nad Labem. V případě prokázání viny před soudem mu hrozí až 18 let vězení. Policisté, kteří si muže převzali od německých kolegů, chtějí podat návrh na vzetí obviněného do vazby. Uvedli to na sociální síti X.

Němečtí policisté v úterý dopoledne muže předali na základě evropského zatýkacího rozkazu. Muž byl zadržen v Německu. Pitva prokázala, že na smrti oběti se podílela další osoba. ČTK to ve středu řekla mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová. Násilný trestný čin se stal v říjnu na Střekově.

V tamní ubytovně měl ubodat již obviněný pachatel svého známého. Po činu ale utekl do Německa, kde byl druhý den dopaden. V jednom z německých měst totiž naboural, tou dobou byl zřejmě už v pátrání.