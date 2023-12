Hasiči varují: Pozor při zapalování adventního věnce! Jak předejít neštěstí?

První dvě adventní neděle už jsou za námi a další dvě zbývají! Mnozí lidé si k té příležitosti zapálili svíce na adventním věnci. Nicméně málokoho by napadlo, že obyčejné zapálení svíčky na věnci může skončit i požárem. Hasiči se proto rozhodli vydat pokyny, jak se při zapalování svící chovat.

Video Hasiči varují před nebezpečím při zapalování svící na adventním věnci. - Hasičský záchranný sbor České republiky Video se připravuje ...

„Hořící svíčku postavme na pevnou nehořlavou podložku v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a zajistěme, aby nehrozilo převrácení,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí hasičů Alena Sládková s tím, že bychom měli dávat pozor na děti a mazlíčky, kteří mohou svíčky převrátit. „Na adventních věncích, které slouží pouze jako dekorace, v žádném případě svíčky nezapalujme,“ varuje Sládková.

Lidé by si měli dávat i na svíce na vánočním stromečku pozor, zvlášť pokud používáte klasické svíčky a prskavky. „Vždy se přesvědčme, že jsme před odchodem z místnosti, bytu, v případě uložení se ke spánku, svíčky uhasili. Světelné řetězy, elektrické svíčky a jiné vánoční elektrické dekorace kupujme jen u důvěryhodných prodejců, opatřené českým návodem použití a s příslušnými certifikáty,“ píše mluvčí a dodává, že pokud svíčky kupujeme u necertifikovaných výrobců, mohou způsobit zkrat a následný požár.

S oslavou Vánoc a hlavně silvestra je spojená zábavní pyrotechnika. I u té by lidé měli dávat pozor na to, aby byla opatřená českým návodem k použití, a skladovat ji doma na suchém místě. „Dbejme na to, aby výrobky nebyly v blízkosti krbu či jiného otevřeného ohně, který by mohl způsobit její ‚odpálení‘,“ uvádí s tím, že při jejím použití je nutné se řídit pokyny v návodu a používat ji jen na volném prostranství.