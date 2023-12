V České Třebové se srazily dva vlaky: Škoda až 150 milionů korun!

Škoda z nedělní ranní srážky dvou nákladních vlaků v České Třebové na Orlickoústecku bude nejméně 150 milionů korun. Při nehodě se zranil strojvůdce, vykolejilo 19 vozů a lokomotiva. ČTK to řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Provoz osobních vlaků v České Třebové ani na hlavním koridoru Praha - Olomouc nehoda neomezila. Nákladní vlaky jedoucí přes Českou Třebovou využívají trasu přes osobní nádraží.

Nehoda se stala před 06:00 na nákladovém nádraží rozsáhlého českotřebovského areálu. „Při vjezdu do nákladového nádraží vjel nákladní vlak na červenou a najel do stojícího nákladního vlaku,“ řekla ČTK dopoledne mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Podle Kučery přijíždějící vlak narazil do zadní části vlaku, který se však rozjížděl. U vlaku vjíždějícího do stanice vykolejila lokomotiva a 15 vozů. Další dva vozy vykolejily u rozjíždějícího se vlaku a dva vozy vykolejily u vedle stojící soupravy. „Bylo to jako domino,“ uvedl Kučera. Z fotografií hasičů vyplývá, že řada vozů byla zcela zdemolována.

Zranění utrpěl třicetiletý strojvedoucí z jedoucího vlaku, zdravotničtí záchranáři jej podle policie převezli do nemocnice. Před srážkou stačil z lokomotivy vyskočit. Devětatřicetiletý strojvedoucí druhého vlaku zraněn nebyl. Dechové zkoušky na alkohol byly u obou strojvedoucích negativní, řekla ČTK mluvčí policie Andrea Muzikantová. „Jsme na místě a zjišťujeme okolnosti srážky,“ dodala.

Na místě pracují i tři inspektoři Drážní inspekce. „Snažíme se zjistit, zda došlo k selhání člověka, k technické závadě, případně k nějaké systémové chybě, proč vlak nezastavil před vjezdovým návěstidlem do stanice,“ řekl Kučera. Rychlost vlaku vjíždějícího do nádraží podle něj zřejmě byla v desítkách kilometrů v hodině.

Policie se nehodou podle mluvčí bude zabývat pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.

Podle serveru zdopravy.cz strojvedoucí nákladního vlaku společnost IDS Cargo minul návěstidlo zakazující jízdu a srazil se s před ním stojícím nákladním vlakem již v obvodu stanice.

Hasiči na místo vyslali profesionální jednotku z Ústí nad Orlicí a jednotku Správy železnic Česká Třebová.