Sněhová kalamita v Česku! A přijdou mrazy, bude až -16 stupňů. Sledujte radar Blesku

Mezinárodní letiště v bavorském Mnichově dnes v 6:00 SEČ obnovilo provoz. Nadále však budou trvat omezení, například spoje mezi Mnichovem a Prahou jsou zrušené i dnes. Nadále mimo provoz zůstává hlavní mnichovské vlakové nádraží, podle mluvčí státního provozovatele Deutsche Bahn (DB) nejméně do dnešních 10:00 SEČ. Cestující musí s rozsáhlými omezeními počítat až do pondělí, upozornila dnes ráno mluvčí.

Kvůli prudkému vpádu zimy do Bavorska byl provoz mnichovského letiště pozastaven v sobotu. Dopad to mělo i na odlety a přílety na dalších letištích, včetně pražského. I dnešní spoje mezi Mnichovem a Prahou jsou podle webu pražského letiště zrušené, což platí i o pondělním letu Praha–Mnichov, plánovaném původně na 7:05 SEČ. Některé lety směřující do Mnichova převzala letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a Norimberku.