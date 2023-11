Svatební hostina se změnila v masakr: Ženich zastřelil nevěstu, několik hostů a nakonec i sám sebe!

Thajský paralympijský reprezentant Čaturong Suksuk řekl v sobotu po poledni „ANO“ své vyvolené Kančaně Pačunthuekové (†44). Jen pár hodin po obřadu však následovalo něco, co nikdo ze svatebních hostů nečekal. Novomanžel se vrátil od svého vozu se zbraní v ruce a začal střílet. Jako první zastřeli svou ženu, poté její matku, švagrovou, jednoho ze svatebních hostů a nakonec zbraň obrátil proti sobě. Suksuk měl amputovanou nohou a obával se, že mu jeho žena bude v budoucnu nevěrná.

V sobotu se v thajské vesnici Moo v provincii Nakhon Ratchasima odehrál masakr, na který místní jen tak nezapomenou. Dopoledne se veškeré dění v obci soustředilo na svatební obřad Čaturonga Suksuka (†29) a jeho nastávající Kančany Pačunthuekové (†44). Partneři spolu žili tři roky a o víkendu konečně nadešel den, kdy si měli říct své „ANO“.

Bál se manželčiny nevěry

Jednalo se o velkou událost. Novomanžel byl totiž podle BBC bývalým členem námořní pěchoty. Ve službě ale přišel o nohu, když ho jednoho dne přejel vlak. Suksuk se ale rozhodl v životě nevzdat a začal se věnovat sportu, konkrétně plavání. Jako paralympionik dokonce získal stříbrnou medaili na Asijských paralympijských hrách v Indonésii a lidé z vesnice na něj byli náležitě pyšní.

Pár hodin po sobotní veselce se ale novomanželé ošklivě pohádali. Důvodem měla být ženichova obava z toho, že ho manželka kvůli jeho zdravotnímu handicapu a chybějící noze opustí. I svatební hosté si všimli, že se Suksukem není něco v pořádku a že je smutný. Večer už to muž nevydržel a rozhodl se situaci vzít do vlastních rukou a brutálním způsobem zamezit tomu, že by ho Kančana mohla v budoucnu podvést.

Sousedé nechápou, proč k tragédii došlo

Krátce před půlnocí se Thajec vydal do svého auta. Tam si vzal zbraň ráže devět milimetrů a vrátil se mezi svatební hosty, kde začal nemilosrdně střílet. Prvním výstřelem usmrtil nevěstu. Dále o život připravil svou tchyni (†62), švagrovou (†38) a dalšího svatebčana (†50). Poslední z 11 ran si Suksuk „schoval“ a obrátil těsně před výstřelem zbraň proti sobě.

„Slyšela jsem hlasité výstřely a myslela jsem si, že tam jen odpalují petardy na párty. Teprve ráno jsem se dozvěděla, co se stalo. Jsem zničená. Ten pár znala dlouho, byla jsem pro ně jako matka,“ uvedla s pláčem sousedka.

