Vraždí se i na svátek zamilovaných: Pistorius zastřelil přítelkyni, žena si objednala vraždu manžela

Na šedesát let za mřížemi byl odsouzen James Carter II. O Valentýnu roku 2009 zavraždil studentku Tianu Noticeovou. Svou expřítelkyni napadl před jejím bytem a zasadil jí víc než dvacet bodných ran. Dívku ještě záchranáři převezli do nemocnice, kde ale zraněním podlehla. Zemřela týden po svých narozeninách.

„Identifikoval jsem její tělo a nikdy nezapomenu na to, co jsem viděl. Moje dcera ležela na vozíku zmasakrovaná,“ uvedl její otec Alvin. „Doufám, že stráví zbytek života ve vězení, a každý den bude přemýšlet o tom, co udělal,“ dodal. Tiana údajně několikrát prosila policisty o pomoc, protože se bála o svůj život. Ti ale vůbec nezasáhli.