Útočník samopalem vystřílel rodinu své přítelkyně: Policisté vraždu v Boňkově odložili

Padesátiletý muž zastřelil tehdy nelegálně drženým samopalem pár seniorů a jejich patnáctiletého vnuka, jeho matku postřelil. Pachatel poté spáchal sebevraždu, během pátrací akce se nejprve schovával, jeho tělo vypátrala posádka policejního vrtulníku. Motivem podle kriminalistů byla nezvládnutá žárlivost a agresivita pachatele.

Stav faráře z jižních Čech se zhoršuje: Přestal hýbat polovinou těla a mluvit! Rázný krok lékařů

Tragédie se stala v polovině dubna. Muž podle kriminalistů po předchozí hádce nejprve fyzicky napadl svou sedmačtyřicetiletou přítelkyni, kterou šroubovákem bodl do krku a do ruky. Žena utekla do patra doma, kde se schovala s ostatními členy rodiny.

Muž poté šel do auta, vytáhl samopal a se zbraní vyšel do prvního patra. Čtyři členové rodiny se v pokoji zavřeli, útočník však podle šéfa odboru obecné kriminality krajské policie Jana Lisického bez váhání zahájil palbu přes zavřené dveře a vzápětí vtrhl dovnitř. Jedinému, komu se podařilo v pudu sebezáchovy utéci, byla jeho sedmačtyřicetiletá přítelkyně.

Na místě zůstala mrtvá sedmasedmdesátiletá matka ženy, její stejně starý přítel a patnáctiletý syn napadené ženy. Zraněnou ženu odvezli záchranáři do hranické nemocnice.