Podcast: Agresor dupal manželce na hlavu a roztrhl jí játra! Děti se mámu marně snažily vzbudit

Petr Gola žil v Pržně na Frýdecko-Místecku s manželkou Dagmar a čtyřmi dětmi. Byl to ale násilník a partnerku brutálně bil, klidně před dětmi. Žena několikrát skončila na pohotovosti. Vše vyvrcholilo v roce 2012. Po hádce Gola Dagmar napadl tak brutálním způsobem, že útok nepřežila. Její tělo zastlal do postele. Zoufalé děti se maminku marně snažily probudit. Mrtvola v domě ležela několik dní.

Manželé spolu měli v roce 2012 roční dvojčata a Dagmar se starala ještě o další dvě děti z předchozího manželství. Gola ženu fyzicky týral od roku 2009 a to takovým způsobem, že několikrát skončila na pohotovosti. Jednou jí dokonce natrhl játra. K útokům navíc docházelo před dětmi.

Vše vyvrcholilo 22. července roku 2012 . Podle Goly přišla žena domů opilá a urážela ho. Tvrdil, že ji uhodil, a až později zjistil, že je mrtvá. Podle soudních znalců ji ale napadl naprosto agresivním a surovým způsobem. Partnerce měl tlouct hlavou o plovoucí podlahu, kopat jí do celého těla včetně hlavy, na ženino tělo měl také šlapat celou vahou a dupat jí na hlavu.

Dagmar trpěla mnoho desítek minut, či dokonce hodin. Gola jí způsobil tržné a řezné rány i zlomeniny. Utrpěla pohmoždění mozku s masivním krvácením a rozsáhlé roztržení jater.

Po vraždě násilník zastlal mrtvolu do postele a asi čtyři dny s ní žil. Nebohé děti se maminku opakovaně pokoušely vzbudit. Pak se Gola svěřil s tím, co udělal své matce, společně uklidili mrtvé tělo do kotelny a vrah utekl.

Golova matka pak zavolala sociální pracovnici s tím, Dagmar odjela a děti tam nechala. Děti se pracovnici svěřily s tím, že maminku nemohly probudit a ona pak objevila v kotelně mrtvolu. Brutální vrah Gola byl nakonec odsouzen k 22 letům ve vězení.

