Marné pátrání po seniorce z Pelhřimovska: Marii policie hledá už dlouhých 17 let!

Letos by Marie Šmídová z Kamenice nad Lipou slavila 87. narozeniny. Bohužel je ale už dlouhých sedmnáct let nezvěstná. Případ ztracené seniorky z Pelhřimovska je dodnes jedním z těch nejzáhadnějších případů vůbec. Nikdo totiž neví, co se s penzistkou stalo… A hlavně, kde by se mohla nacházet.