Video z Hradce Králové baví internet: Řidič dofukoval pneumatiku hasicím přístrojem

Bizarní podívaná se naskytla obsluze čerpací stanice v Hradci Králové. K jednomu ze stojanů přijel řidič SUV, zastavil a záhy do rukou popadl hasící přístroj. Nic ale nehořelo, řidič si takto chtěl pravděpodobně dofouknout levé přední kolo. Jenže to vůbec nešlo…

Internetem se už několik dní šíří video z Hradce Králové, které ve velkém baví občany. Je na něm zachycena situace z čerpací stanice. Na záběrech je vidět, jak ke stojanu přijíždí šedé SUV s hradeckou registrační značkou.

Video Muž si na čerpací stanici v Hradci Králové dofukoval kolo hasičákem. - Facebook Video se připravuje ...

Řidiči se napoprvé nepodaří správně najet k hadicím, lehkým couvnutím a popojetím dopředu to ale napraví. Pak vystoupí z vozu a zamíří si to dvěma kroky přímo k hasícímu přístroji, který je zavěšený v úrovni očí na sloupu. Je tam pro případ, že by na místě začalo hořet.

Místo hašení dofukování

Starší muž práškový hasící přístroj popadne do rukou, přejde k levému přednímu kolu, hadici nasadí na ventilek a zmáčkne tlačítko. Napoprvé se nic nestane, tak se do hadice podívá, pak ji zase nasadí a během vteřiny je zahalen do bílého prachu.

Do předního kola se zřejmě nic nenatlačilo, všechno buď skončilo na řidiči nebo kolem něj. Pak zase hasicí přístroj vrátí zpět na sloup, chvíli kouká kolem a nakonec odejde, pravděpodobně dovnitř čerpací stanice.

Minutu a půl dlouhé video z bezpečnostní kamery se dostalo na internet a ve velkém baví lidi. „Když už je venku chladněji, je důležité mít správně nahuštěné pneumatiky,“ napsal ironicky jeden z uživatelů, který video sdílel.