Po týdnu na svobodě recidivista znovu řádil: Ujížděl policistům bez řidičáku v kradeném autě

Sotva recidivista z Hradecka vylezl z vězení, už znovu kradl. užil svobody, sotva ale vylezl z vězení, už znovu kradl. Tentokrát v autosalonu ukradl osobní auto, ujel s ním a na nedalekou čerpací stanici a ujel bez placení. Když se ho policisté pokoušeli zastavit, začal jim ujíždět. Pro pachatele honička nakonec skončila špatně, policisté ho dopadli a soud později poslal do vazby.

V pondělí ráno dostali policisté informaci o tom, že neznámý pachatel ukradl přímo z autosalonu v Hradci Králové osobní auto. Při odjezdu poškodil bránu a na nedaleké čerpací stanici natankoval za dva tisíce korun. Ovšem ujel bez placení.

Jedna z policejních hlídek si hledaného vozidla později všimla a rozhodla se ho proto okamžitě zastavit. „Řidiče prostřednictvím světelného a zvukového zařízení několikrát vyzvala k zastavení, které však ignoroval, a před hlídkou začal ujíždět. Jel rychlostí až 120 km/h, jel protisměrem a předjížděl v úsecích, kde je to zakázáno,“ popsala mluvčí královéhradeckých policistů Iva Kormošová.

Řidič, který nikdy neměl řidičský průkaz, se po silnici řítil jako šílenec. Předjížděl před horizontem, v jednom případě se málem čelně střetl s jiným autem. Nakonec byl v ulici K Mlejnku v Hradci Králové zastaven a zadržen. „Policisté z evidencí zjistili, že 32letý muž nevlastnil nikdy žádné řidičské oprávnění a má již 9 záznamů v rejstříku trestů, kdy naposledy byl odsouzen za několik trestných činů najednou, které spáchal v roce 2018, k 5 letům odnětí svobody a k 5 letům zákazu řízení motorových vozidel. Z vězení byl propuštěn minulé pondělí 25 září,“ dodala Kormošová.

Netrvalo to moc dlouho a policisté muže obvinili z krádeže a poškození cizí věci s tím, že mu hrozí pět let vězení. Zároveň se báli, že by před svým stíháním mohl utéct, a tak navrhli vazbu. „Soudce návrhu státního zástupce vyhověl a na muže vazbu uvalil,“ dodala mluvčí, muž si tak na začátek soudu počká za mřížemi.