Izraelský patolog se zhroutil na tiskovce: Spálená těla se objímala!

Izraelské orgány se nyní soustředí také na ohledání obětí války. Doktor Chen Kugel demonstroval na obětech útoků ze 7. října na jihu Izraele hrůzné praktiky teroristů. Z těla muže, který se schovával před ozbrojenci ve svém domácím krytu, toho příliš nezbylo. Z výsledků pitev je evidentní, že muž zemřel upálením zaživa.

Smutným případem se stejným koncem je i muž se ženou, jejichž těla i po smrti zůstala spojena v objetí. „Forenzním patologem jsem už 31 let, jsem zvyklý vidět mrtvé lidi, ale nikdy jsem neviděl dva lidi takto zapletené do sebe, během toho, co hoří zaživa snaží se obejmout,“ poté Kugel propukl v pláč.

Jak uvádí deník Daily Mail, tak tento způsob usmrcení je mezi obětmi útoku radikálního hnutí Hamás velmi častý. Útočníci své oběti z domů v mnoha případech buď vykouřili, nebo jejich obydlí přímo zapálili.

Dosud bylo převezeno zhruba 1 300 těl do vojenské základny v Ramle, kde forenzní lékaři identifikují mrtvé. Stejně tak se pokouší pokaždé určit příčinu smrti. Při pitvách zavražděných civilistů se zjistilo, že mnoho z nich bylo mučeno a znásilněno.

„Viděli jsme rozřezaná těla s useknutýma rukama a nohama. Lidi, kteří byli sťati, dítě, které bylo sťato,“ uvádí na pro Daily Mail jeden z mužů, kteří těla identifikují.