Otřesné snímky z Pásma Gazy: Těla mrtvých ukládají do zmrzlinářské dodávky!

Izrael také v noci na pondělí 16. října pokračoval v útocích na Pásmo Gazy a jih Libanonu, kde míří na cíle radikálního hnutí Hizballáh. Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) mezitím podle serveru BBC News varoval, že zásoby pohonných hmot v nemocnicích v Gaze vydrží jen 24 hodin, a pak budou zdravotnická zařízení bez elektřiny, což ohrozí tisíce pacientů na životě. „Vypnutí záložních generátorů by ohrozilo životy tisíců pacientů,“ uvedla OCHA.

Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že Blízký východ je na hraně propasti. „Byly zabity tisíce lidí, včetně žen a dětí. V Gaze už dokonce docházejí pytle na mrtvoly,“ nechal se slyšet šéf UNRWA Philippe Lazzarini. Podle agentury Reuters úřady v Gaze zvažují, že budou kopat masové hroby.

Zmrzlinářské vozy jako márnice

Situace je kritická i v nemocnici al-Aksá ve městě Dajr al-Balah. Jak uvedl britský deník Daily Star, zdravotníci nemají kam ukládat mrtvé. Márnice na místě jsou přeplněné nebo poškozené izraelskými raketovými útoky. Těla obětí tak začali zaměstnanci ukládat do zmrzlinářských dodávek. Na snímcích je zachycen moment, kdy zdravotníci odnáší tělo v pytli z nemocnice a ukládají jej do dodávky. „Márnice v nemocnici se zhroutily,“ uvedl jeden ze zaměstnanců. „Nemocnice byla nucena přivézt studené lednice, aby do nich těla uložila,“ dodal.

Smrt „každých 5 minut“

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze navíc uvedlo, že situace je kritická natolik, že „každý pět minut“ někdo zemře. „Zdravotnická zařízení v severní Gaze nadále přijímají příliv zraněných pacientů a snaží se fungovat nad maximální kapacitu. Donutit více než dva tisíce pacientů k přesídlení do jižní Gazy, kde jsou zdravotnická zařízení již na maximální kapacitu, by se mohlo rovnat rozsudku smrti,“ uvedla podle informací britského deníku Světová zdravotnická organizace, která tímto prohlášením reagovala na výzvu Izraele, aby civilisté opustili severní část Gazy a přesunuli se na jih.

Lékař Mohammed Qandeel, který pracuje v nemocnici Násir ve městě Chán Júnis uvedl, že na jednotce intenzivní péče v současné chvíli mají pětatřicet pacientů na ventilátorech a dalších šedesát na dialýze. „Všichni tito pacienti jsou v ohrožení života, pokud bude odpojena elektřina.“

Alespoň trochu zlepšit situaci by mohlo otevření hraničního přechodu Rafáh mezi Egyptem a Pásmem Gazy, kudy by do jinak zcela uzavřené oblasti mohla začít proudit humanitární pomoc.

10:53 ! Ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás, kteří 7. října provedli rozsáhlý pozemní a vzdušný útok na Izrael, unesli při této bezprecedentní akci do Pásma Gazy 199 lidí jako rukojmí. Server The Times of Israel dnes napsal, že izraelská armáda informovala dosud rodiny 199 unesených do Pásma Gazy. Mezi rukojmími jsou i děti, ženy a senioři. Dosud izraelská média hovořila o zhruba 150 unesených. 10:52 Izrael i hnutí Hamás popřely zprávy o dohodě o neútočení na jih Gazy v době otevření přechodu Rafáh do Egypta. Podle ToI jsou proti ministři Likudu. 9:50 Izraelský parlament dnes schválil opatření, které zmírňuje podmínky pro získání povolení k držení zbraní pro Izraelce. Informoval o tom deník Haarec. Opatření souvisí s válkou, kterou vede Izrael s palestinským hnutím Hamás od 7. října, kdy toto radikální islamistické hnutí napadlo Izrael. Od 7. října už bylo v Izraeli podáno 41.000 žádostí o zbrojní pas.