Hamás verbuje do svých řad chlapce ve školním věku: Jsou připraveni bránit Gazu

Otevření hraničního přechodu Rafáh je priorita, uvedl britský premiér Rishi Sunak. Přechod Rafáh na jihu Gazy má pod kontrolou Egypt. O jeho plánovaném otevření pro odchod cizinců a humanitární pomoc od dnešních 8:00 SELČ do odpoledních hodin psala americká stanice MSNBC. Například Norsko podle listu The Times of Israel (ToI) eviduje 170 občanů, kteří se snaží bombardované území opustit. Američanů je v enklávě podle listu The Wall Street Journal 500 až 600.