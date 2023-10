Na Karlovarsku se srazila sanitka s osobákem: Pro zraněnou záchranářku letěl vrtulník

V Ostrově na Karlovarsku se ve středu dopoledne srazila sanitka s osobním autem. Zranili se tři lidé. Záchranářku, která si zlomila obě nohy, přepravil do nemocnice vrtulník. Lékař, který jel v sanitce, a řidič osobního vozu utrpěli lehká zranění. Příčinu nehody policisté vyšetřují, řekl to krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

„V sanitce jela záchranářka, lékař i pacient, kterého převáželi z vyšetření z Karlových Varů do ostrovské nemocnice. Pacientovi, který byl v umělém spánku, se nic nestalo,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Radek Hes. Zraněnou zdravotní sestru, která utrpěla zlomeniny obou nohou, dopravil záchranářský vrtulník do plzeňské nemocnice. Lékaře převezla záchranná služba do karlovarské nemocnice.

Řidič osobního vozu podle informací ČTK nedal na křižovatce přednost projíždějící sanitce, která jela se zapnutými majáky. Vůz záchranářů se následně převrátil na bok. Přesnou příčinu nehody policisté dál vyšetřují.