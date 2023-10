Teror v Pásmu Gazy: Hamás vraždí čerstvé rodiče i cizince, další stovky teroristé unesli a vězní!

Němku Carolin Bohlovou zabili členové Hamásu spolu s přítelem. | Instagram.com/labohl

Po víkendových útocích byla pohřešována i Němka Carolin Bohlová se svým partnerem Dannym Darlingtonem. Dvojice se pohybovala v oblasti kolem Nir Ozu, která se nachází v těsné blízkosti Pásma Gazy.

Poté, co se ani jeden z partnerů neozýval rodině, pojali příbuzní obavy, že i Carolin s Dannym se stali oběťmi palestinského hnutí Hamás. Ty nejhorší pochybnosti se potvrdily v neděli večer, kdy rodina obdržela zprávu o smrti milenců.

„Jsme zlomeni a pracujeme na tom, abychom se s touto nepředstavitelnou tragédií vyrovnali,“ napsala na Instagramu sestra zavražděné Němky Anja Pasquesiová.

Podle německého deníku BILD chtěla Carolin v sobotu z Izraele odletět. Krátce předtím, než byla dívka společně s partnerem Dannym členy Hamásu zavražděna, napsala vzkaz své matce. V něm se svěřila, že museli s přítelem běžet do bezpečí, proto zmeškali let do Německa. „Za všechno ti děkuji a miluji tě,“ vzkázala v poslední zprávě Carolin své mamince.